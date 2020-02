Un piano à plus de 170.000 euros part en miettes lors d'un déménagement

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Unique, magnifique et désormais en miettes. Dans un poste Facebook, la virtuose et pianiste canadienne Angela Hewitt a déclaré que son piano à queue était tombé alors que des déménageurs tentaient de le sortir de son studio d'enregistrement. Une fausse note à l'addition salée.

Ce Fazioli fait main par des artisans italiens est estimé à près de 194.000 dollars selon CNN, soit environ 178.000 euros. Il accompagnait la pianiste depuis près de dix-sept ans à chaque enregistrement et concert en Europe.

«Oui, c'est vrai. Au moins personne n'a été blessé. Un très malheureux accident. J'aimais tellement mon piano Fazioli qui résidait dans ma maison en Italie et avec lequel j'avais enregistré quasiment tous mes CD depuis dix-sept ans», déplore-t-elle sur Twitter.

