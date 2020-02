Au Botswana, une vente aux enchères pour tuer des éléphants

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Bloomberg

Avec plus de 135.000 spécimens, le Botswana possède la plus importante population d'éléphants au monde. L'année dernière, le président Mokgweetsi Masisi avait levé l'interdiction de chasser la faune sauvage, exposant les éléphants au commerce de la chasse.

La première grande vente aux enchères de permis de chasse s'est tenue ce vendredi 7 février, au ministère de l'Environnement de Gaborone, la capitale. Ce sont six «lots» permettant chacun de tuer dix éléphants qui ont ainsi été adjugés par la société Auction It Ltd. D'après un document consulté par Bloomberg, les lots ont été vendus entre 3,6 et 4,75 millions de pula (soit entre 299.000 et 390.000 euros), ce qui revient, pour les plus coûteux, à 39.000 euros par tête d'éléphant.

Permis de tuer

Ce sont des opérateurs qui achètent ces permis de chasse, pour les revendre par la suite, avec une marge, aux chasseurs et aux chasseuses de trophées. L'Afrique australe est devenue le théâtre d'un tourisme de chasse, en provenance majoritaire des États-Unis. Les touristes, en plus du permis, achètent les services de professionnel·les de la chasse, et payent ensuite des frais de taxidermie.

L'ouverture de la chasse à l'éléphant, qui a suscité la controverse dans les milieux de défense de la biodiversité, a pourtant reçu un accueil favorable des populations locales. L'augmentation du nombre d'éléphants sur le territoire a eu un impact néfaste sur l'agriculture, avec un nombre d'incidents croissant. Le président Masisi en avait fait un enjeu électoral de premier plan lors de sa campagne de 2018.

Un quota de 272 animaux à abattre a été fixé pour cette année, la saison de chasse s'étendant d'avril à septembre. Les chasseurs et les chasseuses étrangères pourront tuer jusqu'à 202 éléphants, et auront l'autorisation d'exporter leurs trophées. Au Zimbabwe, qui recèle la deuxième plus grande population d'éléphants au monde, le nombre de permis s'élève à 500.