Malaise en macronie

Temps de lecture: 2 min

La séquence politique autour du congé parental pour la perte d'un enfant a fonctionné comme un révélateur. Alors que les député·es La République en marche avaient voté conformément à l'avis du gouvernement contre la proposition de loi d'élargir cette durée de cinq à douze jours, Emmanuel Macron, après les protestations de l'opinion publique, leur a reproché leur manque d'humanité.

De fil en aiguille, le malaise s'installe au sein de la majorité. À quoi est-il lié?

Les réponses et analyses de Benjamin Morel, politologue, Laetitia Krupa, journaliste spécialiste de communication politique et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.