Un élu du Montana dit qu'il est légal de tuer les socialistes

Lors d'une réunion de Républicains du Montana, le représentant Rodney Garcia, qui siège à l'assemblée locale, s'est inquiété de l'influence des socialistes aux États-Unis et a dit qu'il était légal de les emprisonner et de les tuer. Le quotidien de Billings, la ville qu'il représente, l'a contacté le jour suivant pour qu'il clarifie ses propos, et il a déclaré:

«Selon la Constitution des États-Unis, si quelqu'un est reconnu coupable d'être socialiste, soit il va en prison, soit il est tué.»

Contrairement à ce que dit Garcia, la Constitution américaine n'autorise pas le gouvernement à punir les personnes en fonction de leurs positions politiques.

Mais pour ce Républicain, être socialiste est une forme de trahison: «Ce sont les ennemis de la liberté, a-t-il assuré. Que fait-on avec nos ennemis pendant la guerre? Au Vietnam, en Afghanistan, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait?»

Pas de démission sans jugement divin

La virulence de Rodney Garcia était une réponse à la popularité du candidat Bernie Sanders, qui se revendique socialiste démocratique. Il a dit que le socialisme était «quasiment du communisme», une phrase qui fait écho à une récente intervention de Donald Trump sur Fox News au cours de laquelle le président a lancé: «Je pense au communisme quand je pense à Bernie.»

Le leader des Républicains au parlement du Montana a rapidement condamné les propos de Garcia et lui a demandé de démissionner immédiatement. Ce dernier a rétorqué qu'il ne démissionnerait que «si Dieu le lui demandait».

Il a par ailleurs affirmé qu'il avait reçu des menances mais aussi beaucoup de soutien à la suite de ses commentaires. «Je prends la grosse tête avec tant de gens qui me disent “merci Rodney d'avoir abordé ce sujet”».

Au lieu de démissionner, il a annoncé qu'il quitterait l'assemblée du Montana l'année prochaine afin de faire campagne pour un poste de sénateur local.