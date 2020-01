Les tigres sont attirés par les parfums, surtout les plus chers

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Les parfums sont connus pour envoûter et attirer comme des aimants les êtres humains. Mais ils auraient aussi tendance à charmer une autre espèce plus velue, avec de grandes dents et d'imposantes griffes: les tigres.

Le zoo de Banham à Norfolk, en Angleterre, utilise depuis quelque temps des fragrances pour stimuler ses félins. À l'instar de l'herbe aux chats sur les petits matous, l'odeur du parfum met les tigres sur le qui-vive quand elle parvient à leurs narines –et l'astuce fonctionne également sur les guépards et les léopards.

Comme on peut le voir sur une vidéo que le zoo a publié le 28 janvier, les animaux se frottent sur la parcelle d'où l'odeur émane.

Our Big cats want your old ‘Purrrfume'!



The keepers have noticed that their stocks old perfumes are running low and we need your help!



Read the fully story @ https://t.co/R5tTuPveiN#bigcats #perfume #enrichment #aftershave #calvinklein #obsession @EDP24 @CalvinKlein pic.twitter.com/nayzbyh6xB