Camion, fourgonnette, utilitaire: comment déménager seul.e en toute sérénité

Alors que s’annonce la décennie nouvelle et que 2020 prend ses quartiers d’hiver, peut-être est-il l’heure également pour vous de changer d’habitat. Seul bémol: vous n’avez pas les moyens d’investir dans une entreprise de déménagement pour transbahuter vos meubles et bibelots. Et vos ami.es pourvus d’un véhicule prévoient justement de partir en week-end. La panique vous saisit. Dans vos pires cauchemars, vous vous retrouvez à transporter votre matelas king-size en long-board pour changer de quartier.

Restez calme et penchez-vous sur la location de véhicules utilitaires pour particuliers. De la fourgonnette au camion, vous avez l’embarras du choix pour déménager par vos propres moyens en faisant des économies… et sans perdre les pédales!

Choisir le bon véhicule

La première étape est tout simplement de vous assurer que vous entrez dans les critères de la location de véhicules particuliers. Ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin d’être chauffeur professionnel pour louer un utilitaire!

Vous avez plus de 18 ans et vous avez le permis B? C’est parfait, les utilitaires, fourgonnettes et camions de petites tailles (jusque 20 m3) s’offrent à vous. Pour les camions plus volumineux - ceux qui servent au transport de marchandises par exemple - vous devez être en possession du permis C, réservé aux poids lourds.

Dans le cas des très jeunes conducteurs, vous pouvez aussi prendre les clefs du camion, mais en louant des véhicules de plus petite taille, à l’image de votre studio étudiant.

Il est évidemment recommandé d’être bien assuré.e pour rouler sans se tracasser.

Ensuite, choisissez le bon format de véhicule, en adéquation avec vos possessions. Une astuce? Empilez préalablement vos cartons dans une pièce pour vous rendre compte de l’espace réel pris par vos biens. Et gardez en tête qu’on a souvent tendance à sur-estimer les choses. Ce serait dommage de louer un immense camion alors que vous aviez besoin d’une modeste camionnette!

Organiser le jour J

Le déménagement tant attendu est enfin arrivé. Vous avez réussi à recruter bon nombre de comparses prêts à jouer les gros bras et à descendre votre frigo sur vos six étages sans ascenseur (n’oubliez pas d’inclure une tournée générale dans vos frais de déménagement).

Pour aller chercher votre fourgonnette, pensez à sélectionner une agence près de votre domicile afin de gagner du temps. Certaines enseignes proposent même des kits déménagement incluant cartons et rouleaux de scotch pour vous faciliter la tâche.

Une fois récupérées les clefs de votre véhicule, c’est parti pour la route. Si dans votre quotidien, vous êtes plus trottinette que camionnette, adaptez votre conduite en roulant prudemment et faites attention si vous utilisez des garages ou des sentiers de campagne: n’oubliez pas que vous avancez plus bien haut et large que d’habitude !

Faire vos adieux à votre fourgonnette

Vous voici arrivé.e dans votre nouveau chez vous, vos affaires ont intégré leurs pénates et l’heure est venue de faire vos adieux à votre vaillante fourgonnette. Dans le cas de certains services, il est possible de louer un véhicule en «aller-simple». Plus besoin de vous lancer dans de fastidieux allers-retours, ramenez votre bolide dans l’agence la plus proche et le tour est joué.

Assurez-vous que votre camionnette est en bon état et que vous n’avez pas oublié d’effets personnels dans la boîte à gants et retournez vite au déballage de vos cartons (et à la tournée générale de remerciements, on insiste, avec modération bien sûr!). Et si, par la suite, conduire un fier utilitaire vous manque trop, nous avons trouvé la parade: pourquoi ne pas envisager de louer un camion pour votre prochain road-trip estival?