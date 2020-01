Certains émojis ressemblent étrangement à des hiéroglyphes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Pouce en l'air, bouche qui fait un bisou, personnage qui hausse les épaules: nous ne sommes pas en train de décrire la panoplie d'émojis disponible sur les réseaux sociaux, mais bien d'énumérer les hiéroglyphes qui ornent l'intérieur des pyramides égyptiennes.

Dans l'exposition «Emoglyphs: l'écriture idéographique, des hiéroglyphes à l'émoji», le musée d'Israël à Jérusalem juxtapose ce système d'écriture figurative antique aux moyens de communication de l'ère numérique. Et chaque hiéroglyphe semble trouver son pendant moderne.

Celui du canard de profil prend un coup de jeune sur la toile –en couleur cette fois-ci–, mais est tourné, comme son aîné, vers la gauche; l'Égyptien au corps à l'envers est remplacé de nos jours par l'émoji tête à l'envers; et celui de l'homme ou de la femme qui danse se retrouve presque à l'identique dans un hiéroglyphe, le costume disco en moins, note le New York Times.

