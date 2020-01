Trois bonnes raisons de prendre des cours particuliers de langue en ligne

Nous sommes en 2020 et votre niveau d’anglais est resté bloqué à votre ultime révision d’un texte de Shakespeare au baccalauréat. Quant à votre espagnol, mis à part pour commander des tapas et une paella, vous seriez bien embêté.e de devoir disserter sur la réforme des retraites ou le réchauffement climatique dans la langue de Cervantès. Bref, si vous profitiez de cette nouvelle décennie pour enrichir vos capacités à pratiquer les langues étrangères?

Pour ce faire, nul besoin de perdre du temps à vous déplacer ou à chercher un.e enseignant.e de qualité dans votre région. Il vous suffit de vous munir d’une connexion internet efficace et le tour est joué! En partenariat avec le site de tutorat en ligne Preply, voici trois bonnes raisons de pratiquer une langue étrangère version 2020.

Stimuler votre cerveau (et votre sociabilité)

Vous avez parfois la sensation d’être pris dans un tourbillon de tâches à accomplir sans pouvoir pour autant activer pleinement vos méninges? Submergé.e par le flot de notifications incessantes et de mails à traiter, vous avez du mal à vous concentrer ou à lâcher du lest?

Sachez que l’apprentissage d’une langue étrangère est un excellent moyen de stimuler votre cerveau et de vous prémunir contre d’éventuels troubles de la mémoire et de l’attention. En vous mettant au calme et en prenant le temps de couper les réseaux pour vous focaliser sur l’apprentissage de nouveaux mots ou principes grammaticaux, vous vous retrouverez à la fois plus détendu.e et plus alerte intellectuellement.

Enfin, maîtriser une nouvelle langue ou améliorer votre niveau de langue vous permettra sans nul doute de rencontrer de nouvelles personnes ou de faire de vos voyages de véritables temps d’échanges et de partage. Plus vivace et plus sociable, donc? So, let’s go !

Apprenez quand vous voulez et comme vous voulez

En une connexion sur le site Preply qui propose des cours en ligne, vous voici mis en contact avec 29 000 tuteurs et tutrices qui sont majoritairement des locuteurs natifs de la langue que vous souhaitez apprendre. La plateforme vous aide à trouver votre tuteur idéal.e en fonction de vos motivations.

Vous souhaitez apprendre le japonais pour le travail, pour une raison familiale ou par simple passion? Vous avez un budget de 15 à 25 euros par semaine à consacrer à la langue russe? Vous êtes déterminé.e à devenir bilingue français-anglais ?

Tout est modulable et programmé pour vous connecter à la personne idoine et aux tarifs adéquats. Vous pouvez ensuite consulter le profil de votre potentiel futur tuteur, lire les appréciations laissées par les autres apprenants et même visionner une courte vidéo de présentation réalisée par l’enseignant afin de faire le meilleur choix.

Devenez enseignant.e à votre tour

Tout en travaillant une nouvelle langue étrangère, pourquoi ne pas rendre la pareille et transmettre la vôtre? Certes, on ne s’improvise pas professeur en un clic, mais certains apprenants ne demandent qu’à discuter avec un locuteur pratiquant sa langue maternelle autour de thématiques qui vous rassemblent.

En précisant vos compétences pédagogiques et vos disponibilités et en vous engageant à faire preuve de rigueur et de professionnalisme, vous pouvez vous inscrire sur le site Preply et consacrer quelques heures par semaine de votre emploi du temps pour donner des cours.

Un moyen simple et agréable d’étoffer vos revenus mensuels et de vous ouvrir à des personnes de toutes les nationalités, a priori passionnées par votre culture et votre langue maternelle.

Et une façon originale de voyager et échanger sans quitter votre salon!

Photo by Leonardo Toshiro Okubo on Unsplash