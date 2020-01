Cette nuit, il risque de pleuvoir des iguanes en Floride

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

«Ne soyez pas surpris si vous voyez des iguanes tomber des arbres ce soir», a indiqué le service météo de Miami.

Quand il fait froid en Floride, ce ne sont pas des flocons de neige qui tombent du ciel, mais bien des iguanes. Les services météo locaux prennent ce phénomène très au sérieux et ont prévenu la population, ce mardi 22 janvier, d'éventuelles chutes à venir de ces spécimens, qui peuvent peser jusqu'à 9 kilogrammes.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01 — NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020

À l'instar de la Floride, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord et la Louisiane ont enregistré des températures allant de 10°C à 15°C en dessous des moyennes habituelles, ce qui n'est pas du goût de ces grands lézards arboricoles.

Les iguanes, espèce à sang froid qui prospère dans les milieux subtropicaux, ne supportent pas les climats frais. Une fois que la température descend sous 7°C (il fera moins de 4°C cette nuit en Floride), leur corps se paralyse et s'immobilise. Ils entrent dans un état d'endormissement qui les empêche de bien s'accrocher aux arbres sur lesquels ils dorment.

Ces iguanes ne sont pas morts pour autant. Leur corps se remet à bouger une fois qu'il se réchauffe à nouveau.

Tout est une question de taille pour Ron Magill, directeur de la communication au zoo de Miami: «D'une manière générale, plus l'iguane est grand, plus il peut tolérer le froid pendant de plus longues périodes», a-t-il déclaré à CNN.

Grosse pluie d'iguanes en 2018

Il y a deux ans, des températures record avaient été enregistrées en Floride et, pour la première fois en vingt-neuf ans, les habitant·es avaient vu tomber de la neige.

Cette année-là, alors que les températures avoisinaient les 0°C, des dizaines d'internautes avaient découvert ces spécimens paralysés dans leur jardin ou à proximité des routes.

The iguanas have a good chance of thawing out if you move them in the sun. Just be careful @CBS12 pic.twitter.com/Qn2w6NFedD — Maxine Streicher (@MaxineStreicher) January 4, 2018

Si ces animaux se rétablissent généralement d'eux-mêmes, une grande vague de froid qui avait frappé cet État du sud-est des États-Unis en 2010 avait tout de même réduit leur population, sans toutefois mettre en péril l'espèce qui existe dans d'autres endroits du globe.

Cependant, tout le monde n'est pas préoccupé par le bien-être des iguanes en Floride. Ils sont considérés dans la région comme une espèce envahissante, causant de multiples dommages. Ils creusent des terriers, endommagent les digues et les trottoirs et auraient coûté près de 1,8 milliard de dollars de réparations à West Palm Beach.