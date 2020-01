Au sommet des gratte-ciel new-yorkais, les appartements de luxe restent vides

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Atlantic

La tendance de la décennie dans l’immobilier new-yorkais a été la construction d'appartements de très grand luxe dans d’immenses gratte-ciel. La construction de ces tours de verre a, en une décennie, beaucoup fait évoluer la skyline de la ville.

L’exemple le plus criant en est le «billionaire’s row» (la rangée des milliardaires), une série de buildings supertall (plus de 300 mètres de hauteur) situés juste au sud de Central Park, construits entre 2014 et 2020.

Le New York Times explique que c’est en 2003 que les promoteurs ont compris qu’ils pouvaient faire exploser les prix en garantissant une vue panoramique imprenable sur la métropole, lorsqu’un appartement avec vue sur Central Park s’est vendu 43 millions de dollars, soit plus de 25.000 euros au mètre-carré.

Depuis, la construction de tours et d’appartements dédiés aux multimillionaires se sont multipliés et les prix encore envolés. Mais d’après le NYT, les promoteurs ont eu les yeux plus gros que le ventre et la moitié des appartements de luxe construits ces cinq dernières années est encore vide, et devrait mal se vendre dans les années à venir.

Crise du logement

Cela peut sembler paradoxal dans une ville qui souffre de graves problèmes de logement. Les loyers sont exhorbitants et près de 79.000 personnes vivent dans la rue. Entre 2008 et 2018, le nombre de résident·es a augmenté d’un demi-million, alors que la ville n’a construit que 100.000 logements de plus.

Le problème est que ces appartements de luxe ne sont absolument pas fait pour les New Yorkais·es. Ce dont la ville a besoin, ce sont plutôt des petits appartements à une ou deux chambres pour couple ou famille de classes populaires ou moyennes.

Les acheteurs potentiels sont plutôt des milliardaires russes, chinois ou des monarchies du Golfe à la recherche d’un pied-à-terre dans le pays de l’oncle Sam. Mais, manque de chance pour les promoteurs, ces dernières années, l’économie chinoise a ralentit et le prix du pétrole diminué.

Dans le même temps, le département américain du trésor (l’équivalent de notre ministère de l’Économie) a décidé en 2017 de se pencher de manière plus agressive sur le blanchiment d’argent via l’immobilier de luxe. Ce qui a pu refroidir quelques ardeurs, étant donné que nombre de ces appartements sont achetés anonymement via des sociétés-écrans.

Au final, la classe moyenne new-yorkaise se bat pour les rares appartements disponibles et accessibles, alors qu'au dessus de leurs têtes, les palaces vitrés restent vides.