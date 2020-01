Une femme obligée de passer un test de grossesse avant de monter dans un avion

Au Cap, l'impact tragique de la consommation d'alcool pendant la grossesse

Les causes sont à trouver dans l'histoire du pays, les inégalités et le coût très bas des boissons. Pour les personnes atteintes et les mères, les conséquences sont l'exclusion sociale et la culpabilité.

Lina Rhrissi — 17 janvier 2020 — Temps de lecture : 9 min