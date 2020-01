Marine Le Pen a-t-elle choisi le bon moment pour annoncer sa candidature à la présidentielle?

Temps de lecture: 2 min

Marine Le Pen a annoncé lors de ses vœux à la presse, jeudi 16 janvier, qu'elle sera candidate à l'élection présidentielle de 2022. L'information n'est guère surprenante, mais elle intervient longtemps –deux ans et demi– avant le scrutin.

Pourquoi avoir choisi ce moment-là? Comment se prépare-t-elle? S'achemine-t-on déjà vers une second tour Macron-Le Pen?

Les réponses et analyses de Roland Cayrol, politologue et chercheur à Sciences Po, Jérôme Cordelier, chef du service politique du Point, et Virginie Le Gay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.