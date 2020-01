Le végétarisme se réimplante en Afrique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Quand l'un des premiers restaurants végétariens a ouvert ses portes en 2004 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, beaucoup de client·es sont resté·es circonspect·es. «Les gens ne savaient pas comment faire un repas sans utiliser de viande», explique la propriétaire de l'établissement, Nasa. Car si l'Afrique n'est ni un gros producteur de viande, ni le plus grand mangeur de viande de la planète, sa consommation a le vent en poupe.

Selon les projections de la FAO, la consommation de viande sur le continent africain devrait augmenter de 6% par an d'ici dix ans, contre 2% au niveau mondial. «Après la Chine et l'Inde, l'Afrique sera dans les décennies futures le continent de la croissance des viandes», précise Jean-Paul Simier, l'auteur du rapport Arcadia 2019 sur le commerce des matières premières en Afrique.

Contre-attaque

Pour contrer cette forte demande en viande, le végétarisme et le véganisme tentent de s'implanter. Finalement, après plusieurs scandales sanitaires dus entre autres à des viandes avariées, ces tendances ont pris de l'ampleur, notamment en Afrique du Sud.

«La demande [en repas sans viande] a considérablement augmenté dans la plupart des grandes villes», explique Éric Brent, fondateur d'Happy Cow, une application qui aide les végétarien·nes et végétalien·nes à trouver des endroits où manger dans le monde. L'application a répertorié plus de 900 restaurants avec des options végétaliennes à travers l'Afrique, un chiffre en augmentation depuis deux ans.

Le continent est également à l'avant-garde de certains des défis que le véganisme espère atténuer. Consommer moins de viande est à la fois un enjeu climatique et sanitaire.

En effet, alors qu'une partie de l'Afrique ressent déjà les effets de la crise climatique, avec des sécheresses et des inondations plus imprévisibles, réduire la consommation de viande à l'échelle de la planète pourrait aider à contenir le problème. Par ailleurs, le nombre croissant de maladies cardiaques et de cancers sur le continent africain serait lié à la consommation accrue de viande, selon le Guardian.

Retour aux sources

Une recherche publiée en 2015 dans la revue scientifique The Lancet avait dressé la liste des régimes alimentaires les plus sains au monde. Le Mali, le Tchad, le Sénégal et la Sierra Leone figuraient en tête de liste, notamment grâce à leurs recettes ancestrales riches en fruits, légumes et grains entiers.

Les cuisines éthiopienne et érythréenne reposent par exemple sur des aliments à base de plantes telles que l'injera, les lentilles et les haricots.

Les repas sans produits d'origine animale ne sont en effet pas nouveaux dans ces régions. «Le véganisme est originaire d'Afrique. Nos ancêtres ne mangeaient pas autant de viande», rappelle Nicola Kagoro, un chef cuisinier ayant fondé le mouvement Africain Vegan on a Budget, qui montre aux populations que les plats africains sans viande peuvent être abordables et copieux.

Mais il semblerait que ce type de régime alimentaire se soit perdu peu à peu avec le temps dans les grandes villes d'Afrique, notamment parce que la viande est désormais considérée comme une forme de richesse, rapporte Nicola Kagoro. Avec un peu de patience, les brochettes de tofu grillé du restaurant Nasa finiront de convaincre les dernièr·es sceptiques.