Il est possible d'aller à la messe entièrement nu aux États-Unis

Dans ce pays éminemment religieux, où plus des deux tiers de la population s'identifie comme chrétienne, les églises font preuve d'ingéniosité pour attirer les fidèles, comme les appâter avec une bonne bière. D'autres vont encore plus loin et autorisent même les croyant·es à venir prier dans leur plus simple appareil.

Si, de l'extérieur, la White Tail Chapel d'Ivor, dans l'État de Virginie, semble tout à fait banale, les offices religieux qui s'y tiennent sont peu communs. Chaque dimanche de l'année, la petite chapelle prend des airs de plages nudistes en pleine saison.

Allen Parker, le pasteur de cette église située dans une communauté «nudiste et familiale», peut-on lire sur le HuffPost, s'appuie sur l'histoire d'Adam et Ève pour inviter ses fidèles à venir nu·es comme des vers à son sermon. Bible à la main et fesses à l'air, il y prêche la simplicité et l'acceptation de soi afin de réconcilier le corps et l'esprit. De vrais culs bénits!

«Si Dieu nous a fait ainsi et à son image, comment cela peut-il être mauvais?» s'interroge le pasteur Allen Parker, toujours dans le HuffPost. Selon lui, venir nu à l'église permettrait de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et aiderait les fidèles à revenir à leur simple condition d'êtres humains.

Ce pasteur atypique officie la semaine de manière conventionnelle et fait tomber la robe pastorale le week-end.

Parc d'attractions biblique

Le photographe français Cyril Abad s'est intéressé à ces églises alternatives qui attirent les foules aux États-Unis en sortant de la norme. Par exemple, il est possible d'assister à une messe depuis sa voiture à la Christian Drive-In Church en Floride, sur la pelouse d'un ancien cinéma en plein air.

Alors que bon nombre d'églises se vident, plus de 600 paroissien·nes viennent chaque week-end pour profiter de la messe depuis le siège de leur voiture, donuts à la main et accompagné·es de leurs animaux de compagnie. Leur faisant face, un pasteur officie depuis une estrade tandis que son sermon est diffusé en direct dans les voitures, sur l'onde radio 88,5 FM.

Tout semble bon pour renouer avec les croyant·es. Le photographe, qui s'est aussi rendu dans la paroisse nudiste de l'État de Virginie pour sa série «In god we trust», a également fait la découverte des parcs d'attractions à thèmes bibliques. L'un d'eux, le parc créationniste d'Ark Encounter, a construit L'Arche de Noé dans des proportions pharaoniques. Ce bâtiment de 150 mètres de long –pour un coût total de 102 millions de dollars– fait office de temple pour le public.

Finalement, tout le monde semble y trouver son compte conclut le photographe Cyril Abad à Wired: «Si vous êtes un surfeur, il y a une église pour les surfeurs chrétiens. Si vous êtes un motard, il y a une église pour les motards.»