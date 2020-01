Australie: des carottes sont distribuées par les airs aux wallabies

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Daily Mail

Les animaux qui ont survécu aux terribles incendies en Australie risquent maintenant de mourir de faim. Pour éviter d’amplifier la catastrophe, l’opération «Rock Wallaby» a été mise en place par le gouvernement de Nouvelles-Galles du Sud (NWS). Elle consiste à lâcher, depuis des hélicoptères, des carottes et des patates douces aux wallabies des rochers.

Operation Rock Wallaby - #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei — Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020

Operation Rock Wallaby - les équipes de Nouvelle-Galles du Sud ont lâcher des milliers de kilogrammes de nourriture (surtout des patates douces et des carottes) pour nos colonies de wallabies des rochers -Matt Kean, membre du parlement.

Depuis plus d'une semaine, les employés des parcs nationaux travaillent pour mener à bien cette opération et éviter que cette espèce soit davantage mise en danger. Au total, plus de 2.200 kilos de légumes ont été acheminés.

À lire aussi Comment estimer le nombre d'animaux morts dans les incendies en Australie?

Beaucoup de wallabies des rochers ont survécu aux incendies mais l'état de leur habitat et garde-manger les empêche de se nourrir.

Un client ravi - Matt Kean

Dans d’autres États comme celui de Victoria, l’acheminement de nourriture aux animaux survivants a été plus complexe à cause de l’épaisse fumée qui entoure les zones touchées. Malgré cela, trois tonnes de nourriture ont déjà été acheminées vers les kangourous et d’autres devraient être dépêchées.

Dans un communiqué de presse, la branche australienne de l’association WWF (World Wild Life) estime que plus d’1,2 milliards d’animaux sont morts dans les incendies ou des conséquences de ces derniers.