L'engouement pour le lait d'amande entraîne une hécatombe d'abeilles

Boire régulièrement du thé prolongerait votre espérance de vie

Une importante étude chinoise, réalisée sur plus de 100.000 personnes, révèle que boire du thé augmenterait les chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Repéré par Robin Tutenges — 9 janvier 2020 — Temps de lecture : 2 min