En Floride, une conférence masculiniste pour «féminiser» les femmes

Repéré sur Orlando Weekly

Les promoteurs de la 22 Convention décrivent leur série de conférences en Floride comme «l'événement de mansplaining du siècle». Pendant trois jours en mai 2020, une dizaine d'hommes militants masculinistes prévoient en effet d'expliquer à un public exclusivement féminin comment être des «femmes idéales».

Pour 1.999 dollars (actuellement en promotion pour 999 dollars), les participantes pourront apprendre à être «une belle femme» et à rejeter le féminisme.

Sur le site de la convention, le féminisme est représenté par une femme en colère portant des lunettes et arborant des cheveux rouges, alors que la femme idéale est assise dans un pré avec une jolie robe blanche et un panier de fleurs.

Les organisateurs promettent aux participantes d'«augmenter leur féminité de 500%», avec des conseils pour rester mince, devenir l'«épouse ultime» et avoir «un nombre illimité de bébés».

Misogynie et racisme

Le message principal de ces membres de la «manosphère» (soit les recoins misogynes d'internet) est que les femmes ne sont plus ce qu'elles étaient –trop éduquées, trop intéressées par leur carrière–, d'où le slogan: «Make Women Great Again» («rendre aux femmes leur grandeur»).

Le fondateur de ces conférences s'appelle Anthony «Dream» Johnson, et l'un de ses messages favoris est que «les hommes préfèrent les vierges sans dettes et sans tatouages». Ces dettes sont une référence aux prêts étudiants, l'idée étant que les hommes ne veulent pas de femmes ayant fait trop d'études.

En plus de leur misogynie, de nombreux intervenants prévus à la conférence sont aussi connus pour leurs positions racistes, comme Stefan Molyneux, un YouTubeur qui défend la supériorité génétique des Blancs, ou Mike Cernovich, qui a encouragé la diffusion du «Pizzagate», une dangereuse théorie du complot contre Hillary Clinton.

Avant l'événement réservé aux femmes, une conférence de trois jours sera organisée pour les hommes (la dix-neuvième édition de la 21 Convention), dont le but est de «créer un avenir positif pour les hommes, les garçons et les pères, et de détruire l'establishment féministe».