Quatre façons d'aborder le consentement avec ses enfants

Temps de lecture: 4 min

Les parents et les personnels de l'éducation attendent souvent que les enfants prennent de l'âge pour aborder le sujet du consentement sexuel. Beaucoup abandonnent complètement toute discussion sur la sexualité, espérant que les écoles s'en chargent à leur place. Voilà qui pourrait laisser bon nombre de jeunes débuter une vie sexuelle active sans avoir reçu d'information sur cet enjeu.

Si l'on se réfère à une étude menée au Royaume-Uni auprès de 13.000 adolescent·es de 11 ans à 13 ans, des activités intimes comme se tenir la main, s'embrasser ou se toucher sont normales dans cette tranche d'âge.

Beaucoup ont déclaré avoir échangé des baisers à l'âge de 12 ans et avoir touché ou été touché·es par leur partenaire sous leurs vêtements. Mais sans explications claires sur ce qu'est le consentement, de jeunes ados peuvent s'engager dans ces activités sexuelles sans avoir bel et bien donné leur accord.

À LIRE AUSSI Trois méthodes pour élever son fils dans le respect des femmes

Mes recherches doctorales en cours portent sur les croyances des plus jeunes adolescent·es au sujet de la négociation du consentement à des activités sexuelles. Et j'ai constaté que, même si les personnes de cette tranche d'âge comprennent ce qu'est le consentement sexuel, elles peuvent avoir du mal à appliquer ces connaissances à des situations de contrainte. On parle là de l'activité sexuelle qui résulte de pressions, ruses, menaces ou violences psychologiques.

Mes recherches montrent que, dès l'âge de 11 ans, les garçons comme les filles adhèrent à des stéréotypes sexistes en matière de comportement sexuel –selon lesquels, notamment, c'est la fille qui décide si une activité sexuelle aura lieu. Ces travaux montrent aussi que les jeunes soutiennent des représentations issues de la culture du viol, en particulier celle qui consiste à blâmer la victime.

Il semble donc que ces jeunes ont besoin de conseils qui vont au-delà d'une simple définition du consentement, quand il s'agit de leurs relations amoureuses. Voici donc quatre façons de leur en parler, tirées de mon travail de recherche.

Pas de «oui»? Alors c'est «non»

Encouragez-les à donner leur consentement verbal, affirmatif, pour chaque activité sexuelle. La seule façon d'être sûr·e qu'un·e partenaire donne son consentement est de recevoir un «oui» clair de sa part. Rappelez-leur de vérifier à chaque fois que leur partenaire est d'accord. On peut par exemple demander: «Est-ce que ça va?», «Est-ce que je peux...», «Hey, je voudrais...».

Une autre façon de savoir comment se sent vraiment sa ou son partenaire est de se reporter à son langage corporel et à l'expression de son visage. Ses gestes et ses attitudes correspondent-ils à ce qu'il ou elle dit? Cherche-t-il, cherche-t-elle à se rapprocher ou au contraire à éviter le contact et les baisers?

Surmonter la crainte du rejet

Vous devez aussi parler à votre enfant du rejet. Les jeunes peuvent craindre de demander le consentement de l'autre par peur d'être rejeté·es, préférant plutôt foncer. Rappelez-leur qu'il est préférable de demander et de se voir opposer un refus que de se lancer tête baissée, d'avoir l'air agressif et de risquer de mettre leur partenaire mal à l'aise –ce qui pourrait ruiner la relation.

De plus, les jeunes déclarent souvent ne pas vouloir dire «non» à quelqu'un de peur de le blesser –ce qui peut potentiellement conduire à une activité sexuelle non désirée. Suggérez-leur des façons de répondre à leur partenaire. Par exemple «Je t'aime, mais je ne suis pas prêt·e», «Je ne veux pas...» ou «Non, pas maintenant...». Ces suggestions viennent directement des jeunes interrogé·es pendant mes recherches sur la meilleure façon pour gérer le rejet.

Combattre les pressions

Il est important aussi de parler à ces jeunes gens des pressions qui peuvent intervenir, qu'elles viennent de leurs partenaires ou de leurs pairs. Rappelez-leur qu'il n'est jamais acceptable de pousser quelqu'un à participer à une activité sexuelle, que ce soit en culpabilisant la personne de ne pas le vouloir, en la faisant chanter ou en la piégeant.

Il ne peut y avoir de consentement si une personne ressent une pression à s'engager dans une activité amoureuse ou sexuelle –ce qui inclut la pression à envoyer ou accepter de recevoir des images à connotation sexuelle (sexting).

Si les actions ou les mots de qui que ce soit les mettent mal à l'aise, incitez-les à le dire à cette personne. De plus, apprenez aux adolescent·es que presser quelqu'un de s'engager dans une activité amoureuse ou sexuelle ne les rendra pas plus populaires ou cool: au contraire, cela leur donnera l'air d'être des gens sinistres et désespérés.

Déconstruire les stéréotypes

Enfin, remettez en question les mythes sur les filles et la sexualité –en particulier le mythe suivant lequel les filles seraient les seules responsables de l'activité sexuelle (si un acte sexuel se produit, c'est que la fille aurait laissé faire). Dans nos sociétés, on se contente d'apprendre aux filles, dès le plus jeune âge, à se protéger, à travers des messages comme «dis-lui simplement non» et «ne le laisse pas...». S'arrêter à ces messages sous-entend que, si quelque chose ne va pas, c'est la fille qui en est responsable.

Un autre mythe qu'il faut contester est celui selon lequel la manière de s'habiller refléterait le consentement. Bien sûr, certains vêtements peuvent être sexy, mais cela ne veut pas dire que la personne qui les porte consent à une activité sexuelle ou mérite qu'on lui manque de respect.

La question du consentement ne devrait donc pas être seulement abordée lors de LA discussion entre parents et enfants, mais elle devrait faire l'objet d'un dialogue continu. Voilà qui recouvrirait des conversations sur la reconnaissance et le respect des limites, ainsi que sur les relations saines.

Parler de consentement à de jeunes ados peut être un exercice difficile pour les parents et les personnels éducatifs car personne ne détient toutes les réponses et que c'est un sujet qui peut être complexe à comprendre, même pour des adultes.

Mais l'on peut s'appuyer pour ce faire sur les ressources diffusées gratuitement par des organismes de référence. En français, citons le site Onsexprime, conçu par Santé publique France.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.