200 élus américains demandent à la Cour suprême de revenir sur le droit à l'avortement

Prisons américaines: des millions gagnés sur le dos des prisonniers via des services de messagerie payants

Certaines prisons ont interdit l'envoi et la réception de courrier papier, obligeant les détenu·es et leurs proches à passer par des services privés et payants.

Repéré par Léa Polverini — 5 janvier 2020 — Temps de lecture : 2 min