Bilan d'une année et d'une décennie

Temps de lecture: 3 min

Pour la dernière newsletter de l'année, je vais tomber dans la facilité la plus absolue: le bilan. Parce qu'on clôt une année et une décennie. Quand j'ai cherché ce qui avait changé en dix ans, en essayant de me rappeler l'année 2009 en dehors de ma vie privée, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'en 2009, en France, les couples homosexuels n'avaient pas le droit de se marier. Vous vous rendez compte? C'était interdit.





En 2009, c'était également l'investiture de Barack Obama. Ben Ali, Moubarak, Kadhafi étaient au pouvoir et ne semblaient pas devoir en bouger. On ignorait qu'un an plus tard commenceraient les printemps arabes. Le Front national s'appelait le Front national et il était dirigé par Jean-Marie Le Pen. Et à la conférence de rédaction où j'avais proposé un article sur Marine Le Pen, un vieux journaliste m'avait répondu: «Pfff… Elle n'est pas au niveau de son père, elle ne s'imposera jamais.»

Le président français s'appelait Nicolas Sarkozy et il défendait son ministre Éric Woerth qui préparait une réforme des retraites. Nicolas Sarkozy affirmait que les soupçons de malversations financières qui pesaient sur son ministre étaient un complot pour l'empêcher de mener à bien sa réforme des retraites. Dans son allocution de fin d'année, ledit Sarkozy nous félicitait de notre capacité à avoir traversé la crise financière, il se réjouissait du nouvel ordre mondial qui naissait, annonçait la fin des paradis fiscaux, la prochaine taxe carbone, et louait la conférence de Copenhague lors de laquelle les États s'étaient engagés à lutter contre le réchauffement climatique. Il évoquait aussi avec fierté la future mise en place de la loi Hadopi.



Un de mes sites de référence était Pirate Bay. Je regardais Community. (D'ailleurs, arrêtez de chercher la meilleure série de 2019, c'est Fleabag, il n'y a pas de discussion à avoir.) (Que faisait Phoebe Waller Bridge en 2009? Elle jouait dans une pièce de théâtre à Soho.)

À LIRE AUSSI La fin du monde approche, et on continue comme si de rien n'était

C'était 2009

L'année 2009, c'était la mort de Michaël Jackson et d'Alain Bashung. Il était impossible d'entrer dans un magasin sans entendre Lady Gaga et les Black Eyed Peas, ce qui s'était accompagné de la grande passion de l'époque: les lipdubs. (Mais mon année avait été rythmée par l'album de Phoenix que j'avais collé dans toutes les catégories du best-of collectif de Brain magazine.)



Madof était condamné à cent cinquante ans de prison ferme pour escroquerie. Je m'étais payée la migraine du siècle après être allée voir Avatar en 3D. J'aimais encore beaucoup internet, mais je n'avais pas compris l'engouement mondial de l'année. Parce que, vous l'avez sans doute oublié, mais en 2009, une personne avait régné en ligne, cumulant la première place comme vidéo YouTube de l'année et requête mondiale numéro 1 sur Google, cette star, c'était Susan Boyle.







(Dont une rapide recherche m'apprend qu'elle est toujours chanteuse.) Pourtant, c'était également l'année de l'explosion de Keyboard cat et de David qui sort de chez le dentiste.



En 2009, on n'imaginait pas l'année 2015. Pourtant, en juin 2009, un certain Fabien Clain était condamné à cinq ans de prison pour avoir aidé plusieurs jeunes Toulousains à gagner l'Irak. En 2009, il avait également avoué un projet d'attaque contre le Bataclan.



En cette fin d'année 2009, Rehana Kurdi était peut-être déjà enceinte de son premier enfant. Il s'appellera Galip Kurdi. Rehana et son mari Abdullah ont quitté Kobané pour Damas, où Abdullah est barbier. Ils ont sans doute plein d'espoir pour leur fils Galip. Dans deux ans et demi, alors que la guerre civile viendra d'éclater, ils auront un deuxième enfant, Aylan. Rehana, Galip et Aylan mourront en tentant de traverser la Méditerranée. La photo du cadavre d'Aylan fera le tour du monde. Cette photo qui devait changer le sort des personnes qui fuient la guerre.



En 2009, on s'inquiète un peu du climat, mais les crises de panique, l'angoisse profonde de l'année concernait un autre ennemi invisible: la grippe A (H1N1), qui serait venue d'élevages industriels de porcs au Mexique. Ça peut sembler absurde, mais il y avait eu des centaines de morts et les hypocondriaques ont traversé une des pires années de leur vie.





Mon premier article pour Slate

Mais 2009, c'est aussi l'année où j'ai commencé à écrire pour Slate. Je fête donc une décennie d'articles ici. Ceci est le 290e. En décembre 2009, j'écrivais un article intitulé: 7 cadeaux pour que votre fille soit nulle en math. (Un article qui a beaucoup perdu de son charme car les images ne s'affichent plus.) On ne parlait pas beaucoup de féminisme et quand j'écrivais sur ces sujets, je devais expliquer la différence entre le genre et le sexe.



En 2009, on ne savait pas que la décennie qui s'annonçait marquerait le retour des revendications féministes, LGBTQI+, et des racisé·es. Que la décennie commencerait avec les révolutions arabes, mais se poursuivrait avec des mouvements sociaux un peu partout dans le monde, que des gens mettraient un gilet jaune pour dire que cette fois, c'était trop, qu'ils en avaient assez, que des jeunes défileraient dans la rue pour qu'on change de mode de vie. En 2009 d'ailleurs, Greta Thunberg avait 6 ans.

Ce texte est paru dans la newsletter hebdomadaire de Titiou Lecoq.