Le meilleur et le pire des séries de 2019

On sait que vous êtes encore en train de digérer votre bûche, donc on ne va pas vous retenir trop longtemps. On notera juste une dernière fois qu'en 2019, malgré le nombre démentiel de séries et le burn-out qui va avec, la qualité a été exceptionnelle. Des œuvres comme Chernobyl, Unbelievable, PEN15 ou David Makes Man auraient sans doute fait partie de notre top 5 l'année dernière, mais n'y figurent même pas cette année tellement il y en avait d'excellentes. Allez, on passe au bilan. Promis, ça sera court et sans douleur.

Nos tops 5 de l'année

Parmi toutes les séries qu'on a vues et aimées cette année, voici nos cinq préférées.

Le top 5 de Marie

1. Fleabag

2. Succession

3. Watchmen

4. Russian Doll

5. Veep

Le top 5 d'Anaïs

1. Succession

2. Watchmen

3. The Deuce

4. Russian Doll

5. Better Things

Le meilleur (et le pire) de l'année

Meilleur numéro de claquettes sur les antidépresseurs: Cette parodie de La La Land dans Crazy Ex-Girlfriend.

Meilleures fins: Catastrophe, Fleabag, Crazy Ex-Girlfriend, Veep, The Deuce, Orange Is the New Black.



Pire fin: Game of Thrones.



Plus grosses déceptions qui ne sont pas la fin de Game of Thrones: The Morning Show, The Politician, la saison 2 de Big Little Lies, la saison 3 de The Crown, la saison 3 de Mrs. Maisel, la saison 4 de The Good Place.



Meilleur exercice de team building: boar on the floor.



Meilleure chevalier des Sept Couronnes: Brienne de Tarth.



Number one boy: Kendall Roy.

Destin le plus tragique: Lori Madison dans The Deuce.



Meilleur beat concocté par DJ Squiggle: «L to the OG».



Plus grosses crises de larmes: BoJack Horseman, Better Things, Fleabag.



Plus gros gâchis: mettre Pedro Pascal dans le rôle principal de The Mandalorian et ne jamais nous montrer sa tête.



Meilleur générique d'une série naze: The Politician.



Meilleur abribus: Fleabag.



Meilleure raison d'inscrire votre fille à des leçons de karaté: l'épisode «Ronny/Lily» de Barry.

Meilleur inceste neveu-tante: Dark (déso Game of Thrones).



Meilleure culotte qui pulse: PEN15.



Meilleur contraceptif: Euphoria.



Meilleur col roulé: le col roulé-dos nu de Shiv dans Succession.

Meilleure campagne de pub pour l'église catholique: la scène du confessionnal dans Fleabag.



Meilleure story Instagram: la traversée de Manhattan d'Ilana et Abbi dans Broad City.



Séries qui nous ont le plus manqué cette année: Atlanta, Better Call Saul, Insecure.

Meilleure utilisation de lubrifiant: ce mec dans Watchmen.

Série pourrie la plus délicieuse: Elite.



Meilleurs figurants animaliers: l'éléphant dans Watchmen et le renard dans Fleabag.

Meilleure Merritt Wever: Merritt Wever.



Pires papy issues: GLOW.



Meilleur appareil dentaire: Kirsten Dunst dans On Becoming a God in Central Florida.



Meilleure devise: celle de Renata dans Big Little Lies.

Top 3 des révélations de l'année

1. Theo Germaine (The Politician, Work in progress)

2. Bébé Yoda

3. La mèche blanche de Richard Madden aux Golden Globes

Les 5 meilleurs épisodes de l'année

Fleabag – Saison 2, épisode 1

BoJack Horseman – «The Face of Depression»

Watchmen – «This Extraordinary Being»

Barry – «Ronny/Lily»

Succession – «This is not for tears»

On vous laisse, on va manger des chocolats.

