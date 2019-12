Fusillade à Chicago: 13 victimes lors d'une veillée funèbre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Chicago Sun-Times

Treize personnes ont été blessées, dont quatre sont actuellement dans un état critique, à la suite d'une fusillade à Chicago, aux États-Unis, survenue dans la nuit du 22 décembre.

Plusieurs coups de feu ont retenti à partir de 00h35 (heure locale) dans une résidence sur South May Street, dans le quartier d'Englewood, banlieue sud de Chicago.

La police a déclaré ce dimanche matin en conférence de presse que la fusillade avait éclaté lors d'une veillée funèbre. Celle-ci était organisée en mémoire de Lonell Irvin, un jeune homme de 22 ans tué par balle en avril.

Fred Waller, le chef de patrouille, a affirmé que l'incident était survenu au cours d'une dispute à l'intérieur d'une maison, et s'était poursuivi sur trois scènes différentes, alors que les personnes présentes se dispersaient.

Les victimes ont entre 16 et 48 ans. Des images captées par des caméras de police devraient aider l'enquête en cours.

Depuis vendredi soir, quatre personnes ont été tuées et vingt-neuf autres ont été blessées au cours de différentes fusillades à Chicago. Avec 13 personnes touchées, la fusillade de South May Street est celle qui a fait le plus de victimes par balles depuis la fusillade du Cornell Square Park, en 2013. Englewood, marqué par une forte paupérisation depuis les années 1980, est l'un des quartiers avec le taux de criminalité le plus élevé de Chicago. L'espérance de vie y est seulement de 60 ans.