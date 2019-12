L'année 2019 en 52 films

Temps de lecture: 10 min

Parmi ces films certains sont des véritables succès publics, à des niveaux pas toujours prévisibles (Parasite, Les Misérables, Joker), d'autres, trop nombreux, sont restés dans une pénombre injuste, raison de plus pour rappeler leur existence, et leur importance.

À une époque où il est bon ton de proclamer –une fois de plus– que le cinéma serait un art du passé, et la salle de cinéma un lieu d'un autre temps, voués l'un et l'autre à s'effacer dans les brumes de souvenirs estampillés XXe siècle, la réalité de la créativité artistique est à rapprocher de la fréquentation des cinémas, en France et dans le monde.

Sans minimiser l'importance des deux phénomènes conjoints que sont la montée en puissance des séries et de l'offre en ligne (qui est très loin de se résumer à Netflix, et le sera de moins en moins), une approche un tant soit peu sereine de la situation traduit au contraire une vitalité remarquable du cinéma sous toutes ses formes, comédie et film noir, documentaire et proche de l'art contemporain, fantastique et film-essai, fait par des petits jeunes ou des vétérans, à Hollywood, à Roubaix ou à Manille.

Un récent numéro de l'excellente revue de sociologie Réseaux a mis en évidence les ressorts de la résilience du cinéma face à la révolution numérique, tandis qu'à côté des chiffres impressionnants des entrées en salles en France, on constate non seulement qu'il se construit des multiplexes un peu partout, mais aussi que des salles indépendantes inventent de nouveaux modèles.

À LIRE AUSSI Les 50 meilleurs films réalisés par des femmes au XXIe siècle

C'est ce que raconte de manière très vivifiante le livre Cinema Makers, de Mikael Arnal et Agnès Salson, qui vient de paraître. Il faut y ajouter l'extraordinaire floraison des festivals de films, dans le monde entier, qui sont aussi des projections en salles. Et leur rôle décisif dans la visibilité des œuvres qui ne bénéficient pas a priori d'atouts médiatiques.

Tout est loin d'être rose au pays du 7e art, et les fascinations idéologiques des dirigeant·es pour les fantasmes de l'ultralibéralisme et d'une fausse modernité font partie des principales menaces, tout comme elles nourrissent les discours déclinistes à propos de l'art du film.

Mais il n'y a pas plus de raisons aujourd'hui qu'hier d'entonner le sempiternel requiem pour un moyen d'expression qui se porte globalement fort bien.

C'est ce qu'atteste aussi cette liste de films sortis dans les salles françaises en 2019, liste organisée selon les grandes régions du monde dont ils sont originaires, et où il est réjouissant de trouver des titres en provenance de multiples directions –avec tout de même deux manques notables, et regrettables, l'absence de titres venus du Maghreb et d'Océanie.

Asie (9 films)

Puisque l'année s'est ouverte et terminée avec deux très beaux films chinois, il est légitime de commencer ce survol par l'Extrême-Orient.

Si le fulgurant An Elephant Sitting Still, premier film de Hu Bo, restera hélas sans suite, du fait de la mort prématurée de son auteur, on a toute raison de faire confiance à la nouvelle génération dont il aurait dû être une des principales figures, génération représentée notamment Séjour dans les Monts Fuchun, de Gu Xiaogang, qui fut une des révélations de Cannes 2019, et qui sort le 1er janvier.

Sur nos écrans, il suivra ainsi de près Le Lac aux oies sauvages, de Diao Yinan, autre découverte cannoise, et fleuron du cinéma chinois qui s'est également illustré avec la fresque impressionnante du plus grand réalisateur de ce pays, Les Éternels, de Jia Zhangke, auquel la Cinémathèque française consacre en ce moment une judicieuse rétrospective intégrale.

L'un des plus prestigieux collègues de Jia, Wang Xiaoshuai, a pour sa part présenté une œuvre importante consacrée à l'histoire chinoise récente, So Long, My Son.

Mais il n'y a pas que la Chine. Parmi les principaux pays de cinéma de la zone asiatique, la Corée du Sud s'est offert sa première Palme d'or grâce à Parasite, de Bong Joon-ho, l'immense artiste philippin Lav Diaz a proposé la fable distopique et hallucinée Halte, tandis qu'en Thaïlande se révélait le nouveau venu Phuttiphong Aroonpheng avec l'envoutant Manta Ray.

Quant au Japon, plus en retrait, il aura du moins marqué avec l'étonnant Au bout du monde, de Kiyochi Kurosawa, et le documentaire Tenzo, de Katsuya Tomita.

Afrique sub-saharienne (3 films)

Même si trois films ne font pas un printemps, les signes envoyés par ceux-là sont plus que prometteurs, d'autant qu'il s'agit de trois premiers longs métrages. Lui aussi importante révélation de Festival de Cannes, Atlantique, de Mati Diop associe en plein Dakar poésie, critique politique et fantastique avec une impressionnante puissance.

À LIRE AUSSI Mieux vaut tard que jamais: voici la liste des films sortis en 2018 à rattraper

Le portrait des quatre vieux cinéastes soudanais de Talking About Trees, de Suhaib Gasmelbari résonne comme une note d'espoir dans un contexte ô combien périlleux. Autre documentaire mémorable, Rencontrer mon père, du Sénégalais Alassane Diago témoigne des ressources d'un cinéma indépendant sensible, et sachant faire vertu de ses moyens limités.

Moyen-Orient (5 films)

Les deux plus grands artistes de la région ont chacun présenté un film cette année, le Palestinien Elia Suleiman avec l'admirable It Must Be Heaven et le prolifique Israélien Amos Gitaï avec l'inventif Un tramway à Jerusalem. D'Israël est aussi venu le sidérant documentaire de Yolande Zauberman sur la pédophilie en milieu juif intégriste M.

L'Egypte a attiré l'attention grâce à un autre documentaire, l'admirable portrait de jeune femme Amal, de Mohamed Siam. Enfin, même si moins fécond que d'ordinaire, l'Iran a tout de même offert la rencontre avec Reza, premier film tout en finesse de l'écrivain Alireza Motamedi.

Amérique latine (2 films)

Plutôt en retrait par rapport à sa fécondité des années précédentes, le continent latino-américain aura du moins brillé grâce à deux œuvres majeures, découvertes successivement à Cannes en 2018 et 2019. Il s'agit de deux fresques épiques et politiques, toutes deux cosignées, l'une par les Colombiens Cristina Gallego et Ciro Guerra, Les Oiseaux de passage, et l'autre du tandem brésilien Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles, Bacurau.

Encore ce bilan est-il un peu injuste: peu vus et insuffisamment considérés, d'autres titres venus de cette partie du monde (Argentine, Perou, Venezuela) ont tout de même témoigné de la richesse créative de la région, même si avec moins d'échos médiatiques.

Etats-Unis (5 films)

La bonne nouvelle est de trouver parmi les meilleurs titres nord-américains deux films de Majors, l'étonnant et épatant Joker, de Todd Philips et la nouvelle réalisation d'un grand auteur qui a reconquis sa position au sein de l'industrie, M. Night Shyamalan, avec Glass.

Il contrebalance les relatives décéptions des films d'autres personnalités attendues dans cette catégorie, qu'il s'agisse de Clint Eastwood ou de Quentin Tarantino –et bien évidemment il ne sera pas question ici de The Irishman, production destinée à n'être vue que sur petit écran.

À LIRE AUSSI Six films d'horreur de 2019 à (re)voir pour Halloween

Trouver deux très bons films de studios est un phénomène qui ne se produit pas tous les ans tant la production mainstream est désormais dominée par des franchises répétitives et lobotomisées, comme s'en est ouvertement plaint Martin Scorsese. Il est possible que cela ne se reproduise pas de sitôt, le principal événement industriel ayant été le rachat du n°3 de Hollywood, Fox, par le n°1, Disney, formant une Major surpuissante, et entièrement orientée vers l'entertainment le plus formaté.

Le déséquilibre menace d'être encore aggravé par l'imminente révocation par l'administration Trump de la loi antitrust qui depuis 1948 limitait (un peu) la puissance des grands studios en les empêchant de posséder aussi les salles.

Apparus très loin de tout cela, à l'autre bout de la galaxie du cinéma américain, deux œuvres –très– indépendantes ont aussi atteint nos écrans: Heart of a Dog, de la géniale et inclassable Laurie Anderson, et l'inattendu The Mountain, de Rick Alverson, resté jusqu'alors en dehors de tous les radars cinéphiles.

Sans oublier le cas singulier de Woody Allen, qui n'est certes pas un marginal, mais est devenu une sorte de paria, victime collatérale injuste du très nécessaire mouvement #MeToo, dont le nouveau et très bon film Un jour de pluie à New York n'a pas été distribué dans son pays, et a été ici victime d'une sorte de défiance a priori qu'il ne mérite en rien.

Russie et Europe de l'Est (3 films)

Maigre bilan, mais heureuses découvertes. La force artistique et l'urgence politique de Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares n'est pas une surprise, venant du cinéaste roumain Radu Jude, aujourd'hui signature importante de cette cinématographie toujours féconde.

Bien moins prévisible, mais tout aussi impressionnante et nécessaire est l'évocation des crimes de guerre commis par ses compatriotes dans les années 1990, remarquablement filmée par le cinéaste serbe Ognjen Glavonic avec Teret.

Et complètement inattendu, l'évocation d'une transgression au village par le couple russe Natalia Merkoulova et Alexeï Tchoupov, avec le très sensible L'homme qui a surpris tout le monde.

Europe de l'Ouest (7 films)

Deux des principales signatures du cinéma européen ont entièrement tenu leurs promesses cette année, chacune avec un sujet d'actualité d'une extrême gravité, traduite en authentique mise en scène de cinéma. C'est le cas de Ken Loach avec Sorry We Missed You et l'uberisation du travail comme des frères Dardenne avec Le Jeune Ahmed et la radicalisation islamiste d'une partie de la jeunesse des quartiers pauvres. Autre grand nom, Marco Bellocchio a quant à lui proposé avec Le Traître une brillante méditation sur les mécanismes de l'appartenance communautaire et de l'idéologie familialiste, sous couvert d'évocation d'un fait divers.

D'Italie est aussi venu l'un des plus beaux films de l'année, l'admirable transposition du roman de Jack London par Pietro Marcello dans son Martin Eden.

L'Espagne aura apporté sur les écrans français deux réalisations ambitieuses, le très romanesque Petra, de Jaime Rosales et le quasi-documentaire Viendra le feu, d'Oliver Laxe. Sans oublier l'étonnante proposition du jeune suisse Blaise Harrison, Les Particules, entre film générationnel et fantasmagorie.

France (18 films)

C'est sans surprise, et sans chauvinisme, qu'on constate que la France domine nettement, comme chaque année, un panorama qui cherche à considérer les plus ambitieuses proposition de cinéma. Pour qui porte attention à ce qui se joue, en termes de récits, d'inventions formelles, de modalités de l'attention au monde, c'est considérable.

Un ensemble de facteurs –économiques, culturels, institutionnels– permettent cette exceptionnelle fécondité, sans exemple ailleurs dans le monde. Les plus beaux films de 2019 sont peut-être philippin (Halte), italien (Martin Eden), chinois (Les Éternels), palestinien (It Must Be Heaven) ou américain (Joker).

Mais aucun autre pays n'aura aligné sur les grands écrans une production d'un niveau comparable, cette année… comme toutes celles qui précèdent. Même si, évidemment, le cinéma français fournit aussi plus que son content de réalisations médiocres, vulgaires, imbéciles.

On ne peut que sourire d'un air navré quand on entend dire que les films français se ressemblent, alors qu'ils affichent une incroyable de diversité. On y trouve des comédies, comme le loufoque Le Daim, de Quentin Dupieux et le virtuose Doubles Vies, d'Olivier Assayas. On y trouve des films fantastiques comme Zombi Child, de Bertrand Bonello et Les Envoûtés, de Pascal Bonitzer.

Même sourire navré lorsqu'on entend répéter que le cinéma français ignore les réalités contemporaines, alors que nombre des films les plus importants de l'année affrontent des sujets brûlants de l'actualité, la situation dans les banlieues (Les Misérables, de Ladj Ly), les ravages du néolibéralisme (Gloria Mundi, de Robert Guédiguian), la pédophilie dans l'église catholique (Grâce à Dieu, de François Ozon), la radicalisation islamiste (L'Adieu à la nuit, d'André Téchiné).

Mais également d'autres thèmes graves, tels les failles du système de santé (Hors-norme, d'Éric Toledano et Olivier Nakache), la possibilité et les limites du témoignage face à l'horreur (Sympathie pour le diable, du Québecois Guillaume de Fontenay), la mémoire de l'antisémitisme français (J'accuse, de Roman Polanski).

On y découvre des premiers films mieux que prometteurs, exemplairement le si vivant et sincère L'Amour debout, de Michaël Dacheux et l'inventif et écorché Ne croyez surtout pas que je hurle, de Franck Beauvais.

Et puis de merveilleux ovnis

C'est un conte moral déguisé en polar et porté par un acteur incandescent, Roschdy Zem dans Roubaix, une lumière, d'Arnaud Desplechin.

La réinvention absolument juste et actuelle de Jeanne d'Arc par Bruno Dumont avec Jeanne.

La vertigineuse critique de tous les conformismes par l'Israélien Nadav Lapid imaginant une version contemporaine des Lettres persanes avec Synonymes.

Le sommet de délicatesse et de rigueur face à la mort et aux possibilités d'agir et de filmer d'Être vivant et le savoir, d'Alain Cavalier.

La grâce ineffable des Enfants d'Isadora, de Damien Manivel.

Et encore...

Pour respecter le chiffre 52, on s'est abstenu de mentionner d'autres titres, comme Ulysse et Mona de Sébastien Betbeder, Dernier amour de Benoît Jacquot, Chambre 212 de Christophe Honoré, Haut perchés d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, L'Angle mort de Pierre Trividic et Patrick Mario Bernard, L'Âcre parfum des immortelles de Jean-Pierre Thorn, Le Bel Été de Pierre Creton, ou La Sainte famille de Louis-Do de Lencquesaing, qui auraient très bien pu trouver place ici, eux aussi.

Au terme de cette traversée dont il est inutile de souligner la subjectivité, mais qui croit tout de même témoigner sans discussion possible de la vitalité du cinéma, et notamment du cinéma en France, on se permettra de citer un cinquante-troisième titre.

Comme beaucoup d'autres découverts au cours de l'année, mais qui n'ont pas encore trouvé l'accès aux salles, celui-là n'est pas sorti en 2019. Découvert grâce à un festival, celui de Locarno, c'était pourtant peut-être le plus beau de tous.

Au moment de souhaiter à tous la plus belle année de cinéma possible, la meilleure manière de le faire est donc d'espérer que Vitalina Varela, de Pedro Costa, trouvera en 2020 le chemin des grands écrans français.