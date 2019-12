La réforme des retraites a-t-elle été insuffisamment préparée?

Temps de lecture: 2 min

La grève contre la réforme des retraites se poursuit. Édouard Philippe a de nouveau reçu les partenaires sociaux jeudi 19 décembre, sans aboutir à des compromis. Le Premier ministre ne cille pas sur les grands principes que sont la création d'un système universel et l'instauration à court terme d'un âge d'équilibre, dit «âge pivot», a priori fixé à 64 ans.

Le gouvernement a-t-il mal communiqué sur son projet? Ou l'a-t-il mal préparé?

Les avis et analyses de Jérôme Cordelier, rédacteur en chef du service politique du magazine Le Point, Bruno Cautrès, chercheur CNRS au Cevipof, et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.