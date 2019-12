Une expérience érotique immersive… 100% audio

Temps de lecture: 2 min

Après le succès de la première saison sortie en juin 2018, Audible lance L'Appli Rose 2. Les dix épisodes de cette nouvelle saison explorent une sexualité libérée, avec des thématiques sociales et sociétales de premiers plan: l'homosexualité, la transition de genre, les rapports professionnels, le handicap...

Dix épisodes. Dix moments de plaisir à deux ou à plusieurs.

Dix conversations brutes, émouvantes, et excitantes.

L'appli Rose, c'est le téléphone rose, en plus réel, en plus sexy, en beaucoup plus ouvert d'esprit. En plus intime, aussi. Photos interdites, pas de message écrit, uniquement des mots, des voix: l'appli Rose est une appli de rencontre en ligne pas comme les autres. Son concept: celles et ceux qui ont envie de faire l'amour au téléphone enregistrent une annonce vocale. Chaque épisode suit la même progression dramatique: d'abord le personnage principal swipe les annonces vocales des utilisateurs avant de matcher sur un profil. Hésitantes ou séductrices, les voix en disent long. Quand ça matche, le téléphone sonne et met en relation deux inconnus qui se sont plu. Suit alors une conversation sur l'amour, le sexe, le plaisir… et la tension monte, faisant exploser l'excitation des personnages et celui des auditeurs.

À travers ces conversations intimes, les auteures Olympe de G. et Alexandra Cismondi nous immergent dans des expériences sexuelles de personnes aux horizons sexuels étendus via Rose, l'Appli qui existait déjà dans la saison 1 mais qui prend, avec cette deuxième saison, une nouvelle dimension. Les connaisseurs et amateurs de la saison 1 seront ravis de retrouver une Rose augmentée, dont l'interview est disponible ici:

Ainara Ipas, directrice des contenus d'Audible France commente: « La première saison de l'Appli Rose a été un véritable succès. Avec la saison 2, nous avons voulu aller plus loin dans l'utilisation de la voix comme outil de séduction, en y ajoutant deux dimensions: sociétale d'abord, en abordant des sujets comme sexualité et genres, ou encore sexualité et handicap, peu explorés sur d'autres supports de contenus érotiques. Ensuite l'innovation, avec une évolution significative de Rose comme intelligence artificielle et partenaire sexuelle. C'est la toute la puissance de l'audio: sa capacité à aborder des sujets complexes sous un angle divertissant… sensuel en l'occurrence.»

L'Appli Rose 2 aborde ainsi des thématiques contemporaines de la sexualité et fait un pari osé: celui d'émoustiller, d'exciter sans la moindre image, en laissant la part belle à l'imagination et aux fantasmes de chacun. Avec un casting composé notamment de Brigitte Lahaie, Océan, Alexandra Cismondi et bien d'autres noms qui raisonnent dans cet univers vaste. Au-delà, de passages intenses d'ébats et d'orgasmes, la série est ponctuée de vraies parenthèses de respirations, et de moments où l'on apprend mieux à connaître les personnages qui se cherchent et s'apprivoisent avant de partager leur intimité.

Les auteures Olympe de G. et Alexandra Cismondi commentent ce nouvel exercice d'écriture: «Puissance féminine, règles, transition de genre, polyamour, séparation, virginité, traumas, porno… on a ancré cette saison deux dans tout ce que la sexualité a de beau et de douloureux à la fois, post #metoo, et en pleine révolution des genres.»

L'Appli Rose 2 est disponible depuis 29 novembre sur Audible.fr ou sur l'application Audible, elle comprend 10 épisodes de 30 minutes environ.

Les nouveaux abonnés ont la possibilité d'obtenir la série complète gratuitement grâce à l'offre d'essai gratuite de 30 jours.

Épisode 1 - HÉLÈNE ET CHRISTOPHE #amants #resteràdistance

Épisode 2 - VIRGILE & SONIA #virginité #bébétouteseule

Épisode 3 - MARCO & HAFZIA #acteurX #metoo

Épisode 4 - YVAN ET FRANÇOISE #handicap #BDSM

Épisode 5 - LUC & KONSTANTIN #Nuru #hammam

Épisode 6 - JEANNE & HUGO #payetongyneco #quinqua

Épisode 7 - MOHAMMED & LUCILE #amour #cancer

Épisode 8 - PAUL & ADÈLE #règles #exhib #sorcière

Épisode 9 - LUCIE & OCÉAN #transFtoM #histoiresdefamille

Épisode 10 - LE BUG #orgiesonore #chagrind'amour