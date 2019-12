Google a couvert 16 millions de kilomètres avec le service Street View

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Gizmodo

Depuis plus de douze ans, Google Street View donne une vision des rues à New-York, Paris, Tombouctou ou Albi de son canapé. Au détour d’une rue photographié à un instant I par les nombreuses voitures du géant américain, on peut y voir un homme dormir sur une route, un chien être coincé dans un portail ou un lapin géant . Selon Gizmodo , Google a atteint le décompte de 16 millions de kilomètres d’images avec Street View et 57 millions de kilomètres carrés d’images Google Earth, son service de cartographie aérienne.

Avec autant de kilomètres carrés sondés, Google a cartographié 98% des régions du monde où les gens vivent. Et ces 16 millions de kilomètres de séquences Street View équivalent quant à elle à 400 voyages dans le monde. «Ce qui ne fait que souligner à quel point la quantité de données avec lesquelles Google travaille est incroyable sur ses autres applications et services», estime Gizmodo.

«L'imagerie est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous le considérons comme le fondement de tout le processus de cartographie», a déclaré Ethan Russel, directeur des produits chez Google Maps.

Conçu à l'origine en 2004, près d'une décennie avant qu'Apple ne déploie le premier semblant d'un concurrent de Google Maps, Street View a été conçu par Larry Page, cofondateur de Google, qui a récemment quitté son poste de PDG de sa société mère, Alphabet. À l’époque, ce n’était pas que des voitures, il y avait aussi des randonneurs, des moutons ou des chameaux qui utilisaient aussi les fameuses caméras Google, pour arriver là où les voitures n’avaient pas accès. Tout était bon pour avoir toujours plus de données. Comme le conclut Gizmodo, «si vous pensez que Google en sait beaucoup sur vous, imaginez ce que la Terre ressent».