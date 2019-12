Des utilisateurs d’une plateforme de cryptomonnaies veulent que le corps de son créateur soit exhumé car ils ne croient pas à sa mort

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Même mort, Gérald Cotten ne connaît pas de répit. Ce trentenaire qui était devenu millionnaire grâce au Bitcoin avait créé QuadrigaCX, une plateforme d’échange de cryptomonnaies, qui était utilisée par 115.000 personnes. L’année dernière, il est mort en Inde des suites de complications liées à la maladie de Crohn.

Mais lui seul connaissait les «clés privées» de Quadriga, qui permettent d’accéder aux actifs de la société. 190 millions de dollars y étaient stockés et sont donc depuis inutilisables pour les milliers d’utilisateurs. Certains de ces derniers se sont regroupés et ont engagé des avocats, qui ont demandé à la police montée du Canada de conduire «une exhumation et une autopsie post-mortem» de Gérald Cotten, raconte The Independent .

Depuis sa mort, des rumeurs sur le net spéculent que l’entrepreneur pourrait avoir simulé son décès pour s’enfuir avec les fonds. Mais aucune preuve réelle n’a jamais été révélée en ce sens. Mais le cabinet d’avocat a déclaré que la demande d'exhumation intervient après la révélation de nouvelles informations «soulignant davantage le besoin de certitude quant à la question de savoir si M. Cotten est effectivement décédé». Sans dire quelles étaient ces nouvelles informations.

Début 2019, des experts avaient relevé que QuadrigaCX avait un litige avec la Canadian Imperial Bank of Commerce sur une somme de 17 millions d’euros. D’autres experts ont par la suite noté des mouvements sur des portefeuilles prétendument inaccessibles. Les avocats espèrent que l’exhumation aura lieu avant le printemps 2020.