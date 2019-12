Réforme des retraites: la fermeté pour séduire l'électorat de droite?

Temps de lecture: 2 min

Édouard Philippe a donné mercredi 11 décembre des précisions sur la réforme des retraites voulue par le gouvernement et Emmanuel Macron. Le projet ne satisfait aucun des partenaires sociaux, hormis le Medef. La CFDT a en effet basculé dans le camp de la mobilisation après l'annonce de la mise en place d'un âge d'équilibre à 64 ans. Or pour sortir de la grève, le gouvernement aurait pu essayer de dissocier les syndicats réformistes –CFDT et Unsa– des autres. Ce n'est pas la voie qu'il a choisie.

L'enjeu politique a-t-il supplanté le reste? Le dialogue peut-il reprendre?

Laetitia Krupa, journaliste spécialiste de communication politique, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regards, et Virginie Le Gay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.