La consommation en Inde bientôt bouleversée par la numérisation

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Le mode de consommation en Inde est-il resté le même au fil des années? Quelles sont les tendances identifiables et dans quelle mesure sont-elles significatives?»

La réponse de Sean Creehan, analyste senior pour l'Asie à la Réserve fédérale américaine de San Francisco:

Voici quelques remarques à propos de la révolution technologique et des récents chocs qui ont marqué l'économie indienne.

1. La numérisation de la vie économique et sociale en Asie en général, et plus particulièrement en Inde, promet d'entraîner de grands changements dans les habitudes de consommation. Ce phénomène a pu être observé de façon radicale en Chine ces dernières années (Cindy Li y fait référence dans sa description de l'impact du e-commerce sur le comportement des consommateurs et consommatrices dans les zones rurales où les options d'achat étaient auparavant limitées). Des changements similaires sont à prévoir dans les régions rurales d'Inde à mesure que les réseaux de e-commerce se développeront.

2. Un grand nombre d'Indien·nes ne possèdent pas encore de smartphone, mais son adoption augmente rapidement, ce qui devrait les encourager à avoir recours aux paiements numériques. Étant donné la hausse constante des salaires et la baisse du coût des smartphones, je dirais que la plupart des Indien·nes devraient en posséder un d'ici dix à quinze ans.

En parallèle, on assistera à une hausse de l'acceptation des paiements numériques dans les commerces, par exemple via les codes QR ou le système de paiement instantané UPI, aucun des deux ne nécessitant de terminal coûteux au point de vente. Cela devrait continuer à stimuler le développement du commerce numérique, qui pourrait permettre à l'économie dans son ensemble de gagner en innovation et en efficacité.

À LIRE AUSSI En Inde aussi, on déteste les bobos

3. La récente introduction d'une taxe sur les produits et services (TPS), généralement considérée comme une réforme structurelle du côté de l'offre, aura également un impact sur la consommation à long terme. La rationalisation des taxes locales et d'État au sein d'un système national standardisé devrait limiter la fragmentation des chaînes d'approvisionnement nationales et encourager le développement de marchés nationaux (tout en tirant les revenus vers le haut). De par sa nature, la TPS aura des répercussions sur les habitudes de consommation.

D'une manière générale, la taxe de consommation perçue sur les biens via la TPS devrait être inférieure au taux effectif intérieur dérivé des taxes locales et d'État. En outre, si les effets escomptés côté offre se concrétisent et favorisent un rendement accru de la production et des chaînes d'approvisionnement au niveau national, cela devrait permettre de réduire le coût des produits et services finaux, et de stimuler la consommation.

4. Le développement de l'économie moderne en Inde se distingue par sa contribution durable à la consommation. Sur le long terme, cette dernière est soutenue par une croissance solide de l'emploi et des salaires, qui suscite naturellement la confiance chez les consommateurs et les consommatrices. L'économie devra maintenant créer des emplois pour sa jeune main-d'œuvre grandissante afin de maintenir cette impressionnante croissance portée par la consommation.