En Angleterre, 5.550 personnes sont mortes en attendant un lit d'hôpital ces trois dernières années

Ces chiffres alarmants proviennent d'un rapport des docteurs Chris Moulton et Cliff Mann, du National Health Service (NHS), qui ont analysé les passages au département des urgences de près de 4 millions de Britanniques depuis 2016.

Près de 5.500 patient·es sont mort·es sur cette période, après avoir attendu parfois près de onze heures un lit dans les hôpitaux anglais. Selon cette recherche unique au monde, ces décès sont entièrement et uniquement causés par la durée d'attente et non par l'état des malades.

Le rapport indique également que parmi les 79.228 patient·es qui ont attendu environ six heures sur un chariot, 960 ont perdu la vie. Si l'on se prête à un petit calcul, cela signifie qu'une personne sur 83 qui doit attendre aussi longtemps pour être admise mourra en raison de ce retard.

Dernier exemple en date, il y a tout juste une semaine, un homme est décédé à la suite d'une crise cardiaque après avoir attendu plus d'une heure à l'arrière d'une ambulance, à l'extérieur de l'hôpital Royal de Worcestershire.

Surpopulation, manque d'effectifs et de moyens: les raisons de ces retards sont multiples. Par exemple, plus de 17.000 lits ont été supprimés depuis 2010 en Angleterre, alors même que les passages au département des urgences augmentent. «Ces résultats sont profondément choquants et très inquiétants», a commenté l'Association des patients face aux résultats de ce rapport qui n'a pas encore été publié, mais auquel le Guardian a pu avoir accès.

En France aussi, une baisse des lits d'hôpitaux

La France est elle aussi touchée par la fermeture des lits d'hospitalisation. En une vingtaine d'années, plus de 100.000 lits ont été supprimés, au grand dam des urgentistes. Selon la Banque mondiale, la France disposait ainsi de 6,5 lits d'hôpitaux pour 1.000 personnes en 2013. C'est moins qu'en Allemagne (8,3), en Autriche (7,6) et en Hongrie (7).

Désormais, nous sommes habitués à voir des services d'urgence pleins à craquer et des files d'attente interminables. Et pour cause, le nombre de passages augmente chaque année de 3,5% en moyenne. La colère monte en France en pleine période de grève générale et de mouvements sociaux. Depuis plusieurs années, les milliers de professionnel·les de santé dénoncent notamment les conditions de travail insoutenables dans l'hôpital public.

Les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé sont bien décidées à se faire entendre à l'occasion d'une mobilisation propre à leur secteur, le 17 décembre 2019.