Vous n'avez pas envie de recevoir ces livres pour Noël (et pourtant)

Temps de lecture: 6 min

Il y a plusieurs sortes de cadeaux que les adultes peuvent recevoir à Noël. D'abord il y a ceux qui tombent parfaitement juste, sans doute parce qu'ils proviennent de listes fournies à l'avance. Pas de surprise, pas de déception… mais pas de réel emballement non plus. On reste dans les clous.

Il y a le cadeau générique, qui prouve que la personne qui vous l'offre ne vous connaît pas vraiment, voire qu'elle s'en moque totalement. Il y a les cartes-cadeau ou les box du genre «tables gourmandes» ou «accrobranche et séjour en yourte», totalement impersonnelles, et à la place desquelles on aurait volontiers opté pour un chèque bancaire. Il y a aussi le cadeau complètement à côté de la plaque, qui fait davantage plaisir aux personnes qui les font qu'à leurs destinataires. Les exemples les plus fameux restent le tableau et le gilet serpillière que s'échangent Thierry Lhermitte et Anémone dans Le Père Noël est une ordure.

La sélection culturelle qui suit tente d'échapper à toutes ces catégories, et notamment à la dernière, même s'il n'est pas impossible qu'elle jette un froid et qu'elle ne convainque finalement pas la personne à qui vous aurez essayé de faire plaisir. Voici une liste de livres que vous pouvez offrir en ayant la certitude de créer une réaction, laquelle aura de fortes chances d'être positive si leur destinataire prend le temps de le découvrir. C'est bizarre, c'est irrévérencieux, c'est différent... et ça enclenche la réflexion, même la discussion. S'il y a bien une chose à attendre d'un Noël réussi, c'est que le partage soit au rendez-vous.

«Le Catalogue de la mort»

S'il est un sujet tabou entre tous, c'est bien la mort. Avec ce cadeau, vous jeterez probablement un froid mortel au moment du déballage des cadeaux. Pourtant, Le Catalogue de la mort de Bunpei Yorifuji est surtout un essai détaillé, déconnecté de la notion d'affect, qui s'interroge sur les réalités physiologiques ainsi que sur les différentes croyances. Les beaux dessins naïfs de l'auteur cotoient ainsi les fun facts sur le sujet. Aux chiffres sur les façons de mourir au Japon (en 2014, 6 personnes sont décédées «des suites de morsures de mammifères autres que les chiens», et 121 de surmenage au travail), succède une compilation des morts animales les plus mémorables ou des scènes de mort les plus cinématographiques.

Ce petit livre jaune et blanc réussit le pari d'être léger sur un sujet profond, sérieux tout en gardant le sens de l'humour. Une sorte de cousin japonais des Miscellanées de Mr. Schott, version mortelle. Sans aucun doute, celui ou celle qui l'aura sous le sapin et qui prendra le temps de le découvrir passera un sacré bon moment. Tout sauf sinistre, on vous promet.

Le Catalogue de la mort Bunpei Yorifuji Fiche Paru en septembre 2019 Éditions B42

«Au cœur du caca»

Il y a les gens que le sujet dégoûte et ceux qui aiment au contraire s'y rouler à n'importe quel moment du jour ou de la nuit: le caca est une thématique en or, qui ne suscite jamais l'indifférence autour de la table de Noël. À nouveau signé par le talentueux Bunpei Yorifuji, cette fois aidé par le docteur en médecine Kōichirō Fujita, Au cœur du caca s'inscrit dans l'exacte lignée du Catalogue de la mort. Cet essai dessiné sait se faire aussi sérieux que drôle sur la question des excréments. Des différentes formes de matière fécale aux explications rationnelles sur l'aspect de telle ou telle crotte, Au cœur du caca ne néglige aucune piste de réflexion sur les fèces et autres déjections animales.

Avec son sujet universel et ses dessins délicieusement naïfs, ce livre plaira sans nul doute à tous les publics, qu'ils l'assument ou pas. Testé et approuvé: les enfants adorent et apprennent des choses, et même les adultes peu attirés par le sujet finissent par reconnaître à quel point l'ouvrage est riche en enseignements. Que se passe-t-il si je ne mange que du pain? que du riz? Quelles sont les meilleures postures pour déféquer? «Apprenez à connaître vos excréments, ils vous le rendront au centuple», affirme la quatrième de couverture. On n'aurait pas dit mieux.

Au cœur du caca Bunpei Yorifuji et Kōichirō Fujita Fiche Paru en novembre 2018 Éditions B42

«Transit Maps of the World»

Ce livre compilant les plans des réseaux de transports en commun de 250 villes n'est en rien le fruit de l'obsession d'un esprit malade. Historien spécialiste des transports, le Britannique Mark Ovenden livre une compilation de cartes qui déconcerte au premier abord, mais finit rapidement par devenir fascinante. Transit Maps of the World réinvente le plaisir du fameux atlas possédé par tant de familles, et dans lequel tant d'enfants (mais pas que) ont imaginé des voyages, appris des noms de villes dans lesquelles ils ne mettront sans doute jamais les pieds, etc.

Avec un minimum d'imagination, on peut même l'utiliser comme support d'un jeu de société dont il n'appartient qu'à nous de créer les règles au fur et à mesure. On n'est finalement pas si loin de Movieland, le projet cartographico-cinéphile signé David Honnorat, qui, après s'être présenté sous forme de mappemonde puis de livre, vient de sortir sous la forme d'un jeu de société.

Transit Maps of the World Mark Ovenden Fiche Éditions Penguin

«L'Encyclo pénis»

On en parle partout et tout le temps, on a l'impression même parfois qu'on ne voit que ça. Et pourtant, connaît-on si bien les verges? Signé par un urologue et sexologue, L'Encyclo pénis est un essai très très bien monté qui a l'avantage de faire le tour de la question, évoquant aussi bien la prostate que la chirurgie d'agrandissement (avec une petite astuce pour savoir d'un coup d'œil si votre acteur porno préféré y a eu recours ou pas). Le Viagra, la demi-molle et la contraception passent également au crible du docteur Vincent Hupertan, qui en connaît un rayon.

Avec ce livre vous saurez tout, tout, tout sur le zizi. L'Encyclo pénis n'est pas une ode au phallus: c'est simplement un tour d'horizon aussi exhaustif que possible, qui recommande d'en prendre soin et de ne pas faire n'importe quoi avec (on aime particulièrement la section «X raisons de ne pas imiter le X»). Dépourvu d'illustrations (hormis celles, très réussies, de la couverture), le livre pourra passer entre toutes les mains lors du dîner de réveillon, et les langues ne manqueront pas de se délier sur le sujet. C'est toujours mieux que de devoir supporter l'avis du beau-frère sur les fonctionnaires ou les récits de voyage du cousin nouveau riche.

L'Encyclo pénis Vincent Hupertan Fiche Paru en octobre 2019 Éditions Leduc

«The Anonymous Project-The House»

Les fêtes de famille constituent souvent l'occasion d'ouvrir pour la millième fois les albums photo savamment conservés par vos grands-parents, avec annotations au dos («Baléares mai 1975», «communion Brigitte») et feuilles de calque séparatrices. C'est souvent émouvant, et parfois un peu pénible quand il faut entendre les trois mêmes anecdotes chaque année. Le collectionneur Lee Shulman vous propose pourtant une expérience inédite, portée par les éditions Textuel: il s'agit d'un livre regroupant des photos de famille de personnes que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam.

Les feuilles de calque sont là, séparant des clichés argentiques pris par des photographes du dimanche (voire même pas) n'ayant souvent ni matériel de qualité ni sens du cadre. Le tout forme un album étrange, mais fascinant, où les instants pathétiques côtoient les petits moments de grâce. Comme dans une vie, en somme. Le livre de Lee Shulman rappelle autant la vidéo culte Too Many Cooks, générique de soap virant au massacre sauce lynchienne, que l'ouvrage Les gens dans l'enveloppe, où l'autrice Isabelle Monnin se lançait dans une enquête après avoir acheté sur internet 250 photographies d'une famille qu'elle ne connaissait pas.