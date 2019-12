Un jeu vidéo de simulation permet d'incarner le Christ

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Slate.com

Le jeu vidéo I am Jesus Christ promet aux personnes qui y jouent d'entrer dans la peau de Jésus, de son baptême jusqu'à la Résurrection. «Êtes-vous prêt à vous battre contre Satan dans le désert, à exorciser des démons et à guérir des personnes malades? Ou à calmer une tempête en mer?», demandent les créateurs du studio polonais SimulaM.

La bande-annonce du jeu vient de sortir. On peut y voir Jésus guérir un homme aveugle, faire apparaître des poissons dans un seau et marcher sur l'eau, avec en bonus, des citations de la Bible pour illustrer les actions du fils de Dieu. Toutes les facettes de la vie du Christ sont explorées, crucifixion comprise, et il y a la possibilité d'effectuer «plus de trente miracles». I am Jesus sera disponible sur la plateforme de distribution Steam, mais aucune date de sortie n'a pour l'instant été donnée.

Super-héros

Le texte de description du jeu décrit Jésus à la fois comme une célébrité et un super-héros: «Vous-êtes vous déjà demandé comment ce serait d'être comme Lui –une des personnes les plus privilégiées et les plus puissantes du monde? Devenez Jésus-Christ, l'homme le plus célèbre au monde– dans ce jeu de simulation hautement réaliste. Priez comme Lui pour obtenir des super-pouvoirs, effectuez de célèbres miracles de la Bible, comme éliminer des démons, guérir et nourrir les gens, resusciter et plus.»

Les développeurs polonais semblent se spécialiser dans les jeux de simulation religieux. Un autre studio du même pays a récemment créé le Priest Simulator, une simulation permettant de vivre le quotidien d'un prêtre, avec sermons traditionnels, mais aussi exorcismes violents. I am Jesus Christ est loin d'être le premier jeu vidéo chrétien. L'un des plus populaires est Bible Adventures, conçu en 1991 aux États-Unis pour les consoles Nintendo. Les trois aventures, toutes inspirées par Super Mario, sont intitulées l'«Arche de Noé», «Bébé Moïse» et «David et Goliath».

Parmi les jeux plus récents, on trouve Dance Praise, dont le but est de glorifier Dieu en dansant sur un tapis connecté aux sons de rock et pop chrétiens.