Qu'est-ce qui rend les films de Noël populaires?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Dans un article publié par The Conversation, S. Brent Rodriguez-Plate, professeur d’études religieuses, de cinéma et de sciences des médias tente de percer à jour le mystère du succès des films de Noël.

Disney, Netflix et les chaînes de télévision sont en compétition pour capter votre attention sur ce créneau des fêtes de fin d'année où lové.e dans un canapé, sous un plaid, une tasse de chocolat à portée de mains, vous aurez l'irrémédiable envie de regarder un film de Noël classique ou tout nouveau.

Rodriguez-Plate affirme que le film de Noël est un genre à part entière qui plutôt que de permettre à celles et ceux qui le regardent de s’échapper du monde réel se traduit plutôt par une alternative possible à celui-ci. Christopher Deacy qui a commis un ouvrage sur Noël parle de ces films comme d’un «baromètre de la façon dont nous voudrions vivre et de la façon dont nous pourrions nous voir et nous estimer.» Ils offrent une multitude de portraits de la vie quotidienne en réaffirmant des valeurs éthiques et des normes sociales très partagées.

Dans le classique de 1948, La vie est Belle, un homme qui veut voyager reste coincé dans son village d’enfance, Rodriguez-Plate y voit une représentation des communautés soudées où chaque citoyen.ne est un élément indispensable. Depuis, ce scénario a été repris de très nombreuses fois comme dans Esprit de Famille où Sarah Jessica Parker, trader de Manhattan, découvre la notion de famille en se rendant dans une petite ville de campagne.

A l’instar des rituels religieux, regarder des films de Noël en famille ou entre ami.es fait presque partie des immanquables des fêtes de fin d’année explique le chercheur. Ils permettent aux téléspectateurs et téléspectatrices de replacer certaines valeurs en hauteur: le pouvoir de la famille, de l’amour, l’importance du foyer…

À lire aussi Cinq films pour celles et ceux que la magie de Noël indiffère ou exaspère

Un monde parfait

Ils créent, évidemment, un monde idéalisé. Rodriguez-Plate cite l’historien Penne Restad qui a publié un ouvrage sur la signification de Noël aux États-Unis en 1995. Elle parle du film de Noël comme l'«expression de la quintessence des vacances, celle d’un monde qui n’a pas de mauvais côté –un où l’on peut oublier la guerre».

Même si la plupart des films ne se passent pas dans un contexte de guerre à proprement parler, il se joue souvent une «bataille», contre le matérialisme par exemple, comme dans le Grinch: même quand une vilaine bestiole verte vole les cadeaux, Noël ne pourrait être caché. Ils véhiculent ainsi l’idée que le véritable sens de Noël se trouve plus dans le don de soi plutôt que dans le consumérisme outrancier.

Le film de Noël nous replonge dans un monde de l’enfance où tout paraît plus beau.