Réforme des retraites: la France paralysée comme en 1995?

Jeudi 5 décembre, premier jour de mobilisation sociale contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, 800.000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 1,5 million selon les syndicats sont descendues dans la rue, dans toute la France. C'est plus qu'en 1995, date présente dans toutes les têtes et qui va servir, encore ce vendredi, de baromètre. Le mouvement social est reconduit lundi.

Va-t-il durer plusieurs semaines comme en 1995? Quelle est la stratégie du gouvernement? Pourquoi l'idée de réforme est-elle aujourd'hui indubitablement liée à un sentiment de régression?

Carole Barjon, rédactrice en chef adjointe à L'Obs, Frédéric Dabi, politologue et directeur général adjoint de l'Ifop, et Virginie Le Gay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.