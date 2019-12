Ce que vous pouvez faire pour aider quelqu'un qui divorce

Temps de lecture: 6 min

Divorcer ou rompre avec un·e partenaire de longue date, c'est subitement souffrir d'un gros manque de compagnie. Lorsque Lindsay Meck a rompu avec l'homme avec lequel elle vivait depuis cinq ans, ses ami·es ont immédiatement lancé une conversation de groupe. «Dès que je me retrouvais au bord de la crise de nerfs, je savais que je pouvais envoyer un message», explique-t-elle. «Cette chaîne de textos m'a sauvé la vie.»

Meck n'est pas la seule à avoir été ainsi réconfortée. Le lectorat de Slate, des collègues et des experts que j'ai pu consulter sont d'accord pour dire que la meilleure manière d'aider une personne qui rompt avec l'autre qui partageait sa vie est de lui prêter une épaule sur laquelle pleurer. S'il est évident qu'aucune rupture n'est facile –Meck s'occupe désormais d'un service de conciergerie digne de ce nom appelé Onward pour aider les gens à tourner la page– la réponse à la question «Que faire pour aider des ami·es à surmonter cette épreuve?» est assez simple. Passez du temps avec eux, même si leur humeur de chien peut rendre la chose objectivement assez peu agréable.

À LIRE AUSSI Organiser une fête de divorce vous fera du bien

Quand Francesca* et son désormais ex-mari avaient joué à «qui hurle le plus fort?» lors de leur quatrième anniversaire de mariage, elle n'aurait pas cru être disposée à voir qui que ce soit. Sauf qu'une amie allait organiser une petite soirée chez elle avec de la bière et de la crème glacée: «En fait, c'était le truc qu'il me fallait.» Ashley parle pour sa part d'une amie qui «est restée au téléphone avec [elle] aussi longtemps [qu'elle avait] besoin de parler, quasiment un samedi entier».

Lorsque Jill Sockwell s'est séparée de son mari, une amie lui a présenté une femme qui en était à une étape similaire de son divorce; elles ont commencé à faire de longues promenades ensemble et ont fini par cosigner un guide optimiste du divorce. Une autre femme mentionne sa rupture en ces termes: «Mes frères, mes sœurs, mes amies les plus proches m'ont écoutée pleurer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.» Lorsqu'il s'est séparé de sa compagne, un père se rappelle d'autres papas, «même certains que je connaissais à peine», qui avaient pris le temps de vider quelques bières avec lui.

Il y a de quoi se sentir perdu·e et ne pas savoir quoi dire ou faire lorsque des ami·es vivent un chagrin d'amour et un bouleversement existentiel terriblement douloureux. Ce que j'ai appris en écoutant ces récits est que votre simple présence constitue souvent le meilleur des cadeaux. Parce que c'est sans doute ce dont vos proches ont le plus besoin. Prenez votre téléphone si vous n'habitez pas à proximité, même si vous ne pouvez pas vous permettre de passer des heures au bout du fil à discuter entre des flots de sanglots. Un petit texto peut aussi grandement réchauffer les cœurs et faire comprendre qu'il reste encore des gens qui se soucient de leur sort. Vous voulez d'autres idées concrètes? En voici quelques-unes.

Alléger les lourdeurs du quotidien

Les petites contrariétés de la vie sont d'autant plus fastidieuses lorsque vous avez le cœur brisé. «Le quotidien, ce qui va normalement complètement de soi, explique Sockwell, peut vite ressembler à une randonnée dans des sables mouvants.» Ce qui est particulièrement vrai pour qui est pris·e de court par la rupture. Le très bien intentionné: «Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit» est souvent trop lourd à gérer lorsque votre monde s'effondre sous vos pieds. Sockwell conseille des services précis, comme apporter à manger, aller chercher les enfants à l'école ou répéter que vous êtes disponible pour telle ou telle tâche spécifique.

Grâce à leur conversation de groupe, les ami·es de Meck ont pu s'organiser pour lui trouver des cartons ou des endroits où dormir. Une méthode qui lui a permis de trouver rapidement ce dont elle avait besoin, sans s'épuiser à demander à droite et à gauche. Et qui lui a donné l'idée de créer Onward, qui propose notamment des cartes prépayées pour tous les services possibles et imaginables. Mais si vous ne vivez pas à New York ni n'avez la bourse de Crésus, vous pouvez vous inspirer de Meck et proposer votre aide pour des tâches du quotidien.

«Laisse-moi m'occuper d'une corvée logistique, comme ça si tu sors ce soir, tu auras la conscience tranquille.» Lindsay Meck, qui a traversé un divorce

Lors d'une rupture, j'ai trouvé moi aussi qu'une oreille bienveillante et une main secourable étaient les meilleures preuves de soutien. Cette rupture impliquait qu'on déménage de notre appartement commun, mon ex et moi. Faire des cartons, boucher des trous dans les murs et aspirer des moutons vieux de plusieurs années est déjà chiant en règle générale. Alors, lorsqu'une copine est venue m'aider avec une gomme magique, elle n'aurait pas pu me faire un plus beau cadeau. Les corvées se font plus vite ensemble. En outre, parler de sa rupture en faisant quelque chose de productif est toujours bienvenu en comparaison de se morfondre sur son canapé en échangeant sur le sujet. Pour être d'un grand secours, vous n'avez pas besoin d'apporter autre chose que vous-même, mais une bouteille de vin ou des fournitures de déménagement rigolotes peuvent être un plus.

Si vos ami·es n'ont pas à déménager ou si vous ne pouvez pas les aider en personne, un chèque cadeau ménage peut être une bonne idée. Mais attention, cela nécessite de bien connaître la personne à qui vous l'offrez, car elle peut le prendre comme une insulte. Selon Meck, il faut que le cadeau procède de cette intention: «Laisse-moi m'occuper d'une corvée logistique, comme ça si tu sors ce soir, tu auras la conscience tranquille et ce ne sera pas pour fuir une quelconque obligation.»

À LIRE AUSSI Le régime de séparation de biens se fait au détriment des femmes

Prendre l'air

Lorsque le mariage de Francesca a pris fin, elle est retournée vivre chez sa mère. «Je me suis coupée de tout le monde, j'ai cessé tout ce qui pouvait m'intéresser auparavant et je me suis retrouvée sans véritable projet d'avenir», m'écrit-elle. Ce qui a changé lorsqu'elle s'est inscrite à un cours de stand-up –une ambition que son ex tournait en ridicule.

Que votre couple vous ait mis ou non ce genre de bâtons dans les roues, une rupture peut être le moment idéal pour s'adonner à un nouvel hobby ou renouer avec un ancien: il s'agit d'un engagement à faible enjeu, qui vous permet de sortir de chez vous et vous fait entrer dans un nouveau cercle social. «Avoir un endroit où personne ne connaissait mon ex ni ne me connaissait comme “femme de” a été une première étape de guérison pour moi, fondamentale pour pouvoir tourner la page», poursuit Francesca.

Vous pouvez proposer votre compagnie pour un cours de yoga aérien, de trapèze ou de cuisine.

Vous ne pouvez pas, bien sûr, vous mettre à un nouveau passe-temps à la place d'une autre personne. Mais vous pouvez proposer votre compagnie pour un cours de yoga aérien, de trapèze, de cuisine ou encore pour s'entraîner ensemble en vue de courir un semi-marathon. Quand Elena a été larguée par son fiancé, sa sœur est venue lui rendre visite et elles ont mis leur réveil aux aurores pour aller à un cours de barre au sol.

Participer à des activités qu'elle n'aurait pas faite avec lui «m'a aidée à me connecter à la joie que j'avais de vivre sans mon ex», explique-t-elle. Là encore, si vous ne pouvez pas faire directement don de votre présence, bien des clubs de yoga proposent des cartes cadeaux et vous pouvez aussi concocter des playlists Spotify que votre proche écoutera en marchant.

Rester chez soi

Même avec la meilleure volonté du monde, une rupture implique souvent beaucoup de temps passé chez soi à se morfondre. S'il est impossible d'accélérer ce processus, vous pouvez essayer de le rendre un peu moins désagréable en faisant savoir à vos ami·es que la solitude n'est pas une fatalité. Des accessoires de décoration, comme des plaids, des bougies et autres plantes vertes peuvent les aider à se sentir à leur place dans un nouvel appartement ou changer l'atmosphère de celui partagé jusqu'alors avec leur ex. Nul besoin pour cela de dépenser des milles et des cents. J'ai toujours la petite bougie bleue flanquée d'un «PEACE» qu'une amie m'avait achetée dans une brocante le jour de ma rupture. Je l'ai rangée sur une étagère et, à chaque fois que mes yeux tombent dessus, j'y vois la preuve qu'une bonne âme dans le monde voulait mon bien.

À LIRE AUSSI Aux États-Unis, les millennials divorcent moins que les baby boomers

De bons petits plats peuvent aussi aider à faire passer le goût de la défaite, même si vous ne quittez pas votre canapé. Un collègue se rappelle avoir fait appel à un service de restauration huppée lorsqu'il n'arrivait plus à manger après une rupture. «Ça coûtait plus cher que ce que je dépensais d'habitude pour me nourrir, surtout seul, mais c'était délicieux et ça m'a aidé à recouvrer mon individualité», explique-t-il.

* Comme beaucoup d'intervenant·es de cet article, Francesca ne veut être identifiée que par son prénom