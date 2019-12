Vous avez toujours rêvé de voir comme un chat? C'est désormais possible

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Vous vous êtes déjà demandé ce que voit votre chat, les couleurs et les formes qu'il perçoit quand ses yeux vous fixent pendant des heures sans fléchir? Visiblement, les scientifiques se posent la même question, comme l'indique un article du dernier numéro du magazine Methods in Ecology and Evolution, paru le 3 décembre.

Une équipe de l'Université du Queensland et de l'Université d'Exeter a mis au point un logiciel gratuit et disponible en open source qui passe vos photos numériques sous le prisme de la vision d'un mammifère, insecte ou vertébré aquatique.

Appelé «cadre d'analyse quantitative des modèles de couleur» (QCPA), ce logiciel de traitement d'images est en fait une incroyable base de données où sont stockées les propriétés visuelles de nombreux animaux. Il agit comme un filtre en appliquant sur vos photos smartphone les diverses sensibilités à la lumière, aux couleurs et aux représentations spatiales des différentes espèces animales.

C'est la première fois qu'un logiciel open source propose cette technique. Auparavant, elle était effectuée par des appareils sophistiqués d'imagerie spectrale utilisés pour percer le mystère des quelques couleurs invisibles par l'œil humain, mais que certaines espèces détectent.

«C'est une période passionnante pour étudier la vision des animaux car nos techniques d'imagerie deviennent incroyablement accessibles et économiques, et notre puissance de calcul est à son plus haut niveau», a déclaré Cédric van den Berg, l'un des chercheurs.

Voir l'invisible

«La plupart des animaux ont des systèmes visuels complètement différents de ceux des humains. Il est difficile de savoir comment ils perçoivent des informations visuelles complexes ou des motifs de couleur dans la nature, et comment cela influe sur leur comportement», a ajouté le scientifique de l'Université du Queensland.

Il existerait d'innombrables modes de vision que les êtres humains n'ont jamais expérimentés. Par exemple, certains animaux perçoivent plus de couleurs que nous, d'autres moins.

À lire aussi Que voit un chien quand il regarde la télévision?

Les abeilles peuvent en effet voir le rayonnement ultraviolet (UV), et les reptiles, les infrarouges, deux domaines de radiations inaccessibles à nos yeux. En revanche, de nombreux mammifères ne perçoivent que le bleu et le jaune, contrairement aux êtres humains qui ont une vision trichromatique (bleu, jaune et rouge).

Pour le moment, le logiciel est principalement conçu pour aider les biologistes et les écologistes à mieux comprendre comment les animaux se visualisent entre eux dans leur environnement. Mais l'équipe espère que des gens de tous les horizons expérimenteront le QCPA.