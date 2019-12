La ville de New York paye des sans-abri pour les faire aller vivre ailleurs

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NJ.com

Depuis 2017, la mairie de New York a payé plus de 3.000 familles sans domicile fixe afin qu'elles quittent la ville. Le programme assure à certaines familles sans logement un an de loyer prépayé dans des villes moins chères que New York.

Nombre de SDF se sont ainsi installé·es dans des villes du New Jersey, l'État voisin, mais plusieurs mairies ont dénoncé cet arrangement. Newark, une ville qui a déjà reçu plus de 1.000 familles sans domicile depuis le lancement du programme, vient de porter plainte contre le maire de New York, Bill de Blasio.

Un an, et après?

La plainte accuse la mairie de New York de forcer des familles à louer des appartements insalubres. En effet, puisque le loyer de ces familles est payé pour un an en avance par la ville, les locataires ne peuvent pas se plaindre ou menacer de ne plus payer si certains travaux ne sont pas faits. Beaucoup de propriétaires profitent de cette situation pour ne pas entretenir leurs logements. Des articles de la presse locale évoquent des appartements sans chauffage ni eau chaude ou avec des infestations de souris et des plafonds sur le point de s'écrouler.

Plusieurs personnes interviewées par la chaîne CBS New York disent avoir été forcées de quitter leur refuge à New York pour s'installer à Newark dans des logements qui n'avaient pas d'électricité.

«Si vous êtes dans un refuge, ils vous forcent à accepter le premier programme disponible. Vous n'avez pas vraiment le choix», explique une mère de famille.

En février, le directeur de l'agence municipale chargée des sans-abri de New York s'était excusé après qu'il s'est avéré que plusieurs personnes s'étaient retrouvées à vivre dans des conditions dangereuses.

En novembre, le conseil municipal de Newark a adopté une loi qui renforce les obligations en matière d'inspection des logements et interdit aux propriétaires d'accepter plus d'un mois de loyer en avance.

Les associations d'aide aux sans-abri dénoncent aussi le manque de suivi du programme. La ville de New York paye pour que ces familles partent mais après un an de loyer, certaines se retrouvent de nouveau à la rue et deviennent alors un problème que les villes voisines doivent gérer.