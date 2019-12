Un Uno apolitique pour éviter les embrouilles de famille à Noël

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Polygon

Pour éviter tout malaise à table, toute friction à l'approche des fêtes de fin d'année, Mattel, le distributeur du célèbre Uno, a décidé de lancer une version apolitique de son jeu: le Uno non partisan.

Les partis politiques sont souvent affiliés à une couleur. En France, c'est le bleu pour Les Républicains (ex-UMP) et le rose pour le Parti socialiste; aux États-Unis, le rouge pour les Républicains et le bleu pour les Démocrates. Dans cette nouvelle version du Uno, les couleurs rouge et bleu sont remplacées par du violet et de l'orange, histoire d'éviter les sujets qui fâchent.

On observe cependant le maintien de la couleur verte au sein de cette version non partisane. Le vert est pourtant clairement identifié comme la couleur des partis écologiques un peu partout sur le globe: en France, Europe Écologie-Les Verts et aux États-Unis, le Green Party l'affichent très clairement dans leur nom. Cette couleur est aussi, outre-Atlantique, le symbole de la green card, document d'identification émis par le service de citoyenneté et d'immigration américain (USCIS) comme carte de résident permanent, et qui est au centre des attentions sous la présidence de Donald Trump.

Une nouvelle carte dans le jeu

Une nouvelle carte droit de veto a été introduite dans ce Uno non partisan. Elle permet de faire sauter le tour de la personne qui parle politique durant la partie.

À lire aussi Hasbro sort une version interminable du Monopoly

Pour le reste, les règles du jeu créé par Merle Robbins, un coiffeur américain de l'Ohio, ne changent pas. Il faudra donc toujours dire le mot espagnol «uno» quand il ne vous reste plus qu'une carte. Attention tout de même à ne pas le crier trop fort près d'une frontière américaine, un agent pourrait vous arrêter.

L'efficacité de cette nouvelle version du Uno reste à prouver, mais aux États-Unis de nombreuses personnes ont déjà passé commande: le site Walmart.com qui vend la version non partisane à 4,97 dollars (4,51 euros), est déjà en rupture de stock.