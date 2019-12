On a trouvé la formule optimale pour convertir l'âge canin en âge humain

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New Scientist

Selon la croyance populaire, il faudrait multiplier par 7 l'âge de son chien ou de sa chienne pour obtenir son équivalent en âge humain. L'origine mathématique de cette formule rudimentaire est simple: elle provient de la division de l'espérance de vie humaine (disons 84 ans) par celle de nos ami·es à quatre pattes (environ 12 ans). Une vision un peu trop simpliste et linéaire, selon une équipe de recherche basée en Californie.

Le groupe dirigé par Trey Ideker, professeur de médecine et de bio-ingénierie à l'université de San Diego, vient de mettre au point une formule qui semble nettement plus précise. Pour cela, il s'est appuyé sur un ensemble de recherches génétiques destinées à étudier leur vieillissement. L'équipe de scientifiques a notamment montré que les chiens et les chiennes comment par vieillir bien plus rapidement que les êtres humains. La thèse n'est pas nouvelle, mais elle semble confirmée par ces nouveaux travaux. Par exemple, un âge canin de 2 ans équivaudrait à une bonne quarantaine d'années humaines.

Le vieillissement canin tendrait ensuite à se tasser de plus en plus, d'où l'idée de faire intervenir la fonction logarithme népérien, qui augmente indéfiniment mais de moins en moins rapidement. L'équipe de recherche a finalement abouti à la formule suivante:

h = 16 ln (c) + 31,

où h représente l'âge humain (en années), c l'âge canin (en années), et ln la fonction logarithme népérien.

La même courbe pour toutes les races?

Il faut cependant préciser que l'étude menée par le groupe de Trey Ideker a principalement porté sur des labradors, et qu'il est possible qu'elle soit moins pertinente pour d'autres races.

Le site de la revue New Scientist propose un calculateur en ligne, qui permet d'obtenir la courbe ci-dessous:

Un chien âgé de 10 ans serait donc l'équivalent d'un retraité de 67 ans, tandis qu'une chienne soufflant sa première bougie serait déjà une trentenaire humaine dans l'âme. Merci d'en prendre bonne note pour les prochains cadeaux d'anniversaire que vous ferez à vos animaux.