Hasbro sort une version interminable du Monopoly

Souvenez-vous de ces parties de Monopoly qui duraient des heures, tant et si bien que vous finissiez par avoir moins envie de gagner que vous enfuir en courant. On a appris assez récemment que si beaucoup de joueurs et de joueuses se plaignaient de la durée excessive des parties, c'est tout simplement parce qu'il leur aurait fallu mieux lire la notice détaillée, qui accélère considérablement le temps de jeu à condition qu'on la respecte au pied de la lettre.

Pour jouer avec l'image de son jeu de société emblématique et vendre toujours plus de boîtes à celles et ceux qui disposent déjà de la version classique, Hasbro vient de sortir une nouvelle version du Monopoly, sobrement sous-titrée «longest game ever» («la plus longue partie qui soit»). À la place des 28 propriétés du plateau habituel, on en compte désormais 48 rues, ainsi que 12 gares et 6 compagnies d'eau ou d'électricité. Un total de 66 éléments à acquérir... que les participant·es doivent posséder dans leur intégralité pour triompher. Un monopole dans toute sa splendeur.

Le plateau de cette nouvelle version | capture d'écran Youtube

Hasbro a édité de nouvealles règles permettant d'éviter que la banqueroute ne signe la fin de la partie pour un joueur ou une joueuse. La seule façon de la terminer, c'est qu'une seule et même personne devienne propriétaire de toues les propriétés du plateau.

La boîte de jeu est uniquement vendue sur Amazon, et il est d'ores et déjà trop tard pour la demander au père Noël: tirée à un nombre limité d'exemplaires, cette version interminable ne sera visiblement de retour dans les stocks que dans un à deux mois.

Des déclinaisons en pagaille

À la place, il est possible d'expérimenter le Monopoly «édition tricheurs», disponible depuis 2018, mais aussi la version féministe, iintitulée «Ms. Monopoly», qui permet d'investir dans de grandes inventions dues à des femmes de toutes époques. Dans cette dernière version, les femmes reçoivent plus d'argent en début de jeu: à l'inverse de ce qui se passe dans la réalité, ce sont les hommes qui doivent cravacher deux fois plus pour parvenir à inverser la tendance.

The Independent distingue deux types de réactions glanées sur les réseaux sociaux: il y a celles et ceux qui pensent que Hasbro a perdu la tête... et puis il y a les autres, qui semblent avoir envie de se jeter dans la bataille et de disputer ce qui pourrait bien devenir officiellement la plus longue partie de Monopoly de l'histoire du monde. On peut d'ailleurs s'attendre à ce que des vidéos relatant ce genre d'exploits soient mises en ligne peu après Noël.

En 2019, l'auteur de ces lignes a été contraint par sa progéniture de disputer un bon milliard de parties de Monopoly Gamer Mario, dans lequel il faut amasser des pièces, lancer des carapaces à ses adversaires, et affronter des boss de fin de niveau (ou plutôt de fin de tour). De quoi trouver le temps très long sans même acheter la version «longest game ever» lancée par Hasbro.