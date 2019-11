Stressé(e) par la fin d’année? Adoptez l’écriture créative!

Le mois de novembre a filé à vive allure et vous voici déjà exsangue face à décembre et à ses festivités, épuisé(e) par avance à l’idée de vous lancer dans la préparation des cadeaux et des tâches à achever avant la fin de l’année - sans parler des dîners de Noël qui vous permettent de rejouer chaque année une ou deux scènes de Festen ou d’Un air de famille.

Et si, au lieu d’attendre 2020 pour vous prendre de belles résolutions, vous profitiez des premiers dimanches hivernaux pour lever le pied et vous offrir un peu de temps pour vous?

En partenariat avec l’enseigne de papeterie et fournitures de bureau Bureau-Vallée, nous vous proposons de vous lancer dans l’écriture créative. Un moyen original - et gratuit! - de décompresser tout en vous exprimant en toute liberté.

Et si écrire était à la portée de tous?

«Le talent ça n’existe pas, le talent, c’est d’avoir envie de faire quelque chose» disait Jacques Brel. Les méthodes d’écriture créative ou creative writing sont nées dans le monde anglo-saxon et soutiennent l’idée que l’écriture de fictions, de poésies ou de scénarios est une pratique à la portée de tous. L’écriture créative est même aujourd’hui enseignée en France à l’Université où des masters de création littéraire offrent des espaces de recherche aux auteurs et aux autrices de demain.

A votre tour, offrez-vous ad minima trente minutes par semaine pour vous lancer dans des exercices d’écritures. Vous pouvez trouver des manuels consacrés à la question ou vous inspirer des grands classiques des ateliers d’écriture. Pour éviter l’angoisse de la page blanche, ne vous mettez pas en tête d’écrire une tétralogie. Commencez par des choses simples, des textes d’une dizaine de lignes qui vous mettront le pied à l’étrier.

Pastiche ou écriture spontanée

Par exemple, à la façon de l’écrivain George Perec, créez des poèmes répertoriés: dressez la liste des endroits où vous avez dormi depuis votre enfance et tentez de les décrire en une ou deux phrases en vous axant sur des sensations (odeurs, bruits, textures). De la même façon, amusez-vous à vous adonner au pastiche: reprendre le style d’un auteur ou d’une autrice que vous affectionnez tout particulièrement. Ou pratiquez l’écriture spontanée: durant quinze minutes, imposez-vous d’écrire tout ce qui vous passe par la tête comme sensations, couleurs, formes ou pensées. Vous serez sans nul doute bien surpris.e du résultat!

Dans nos sociétés connectées, où la séparation entre l’espace public et l’espace privé est difficile à établir, il est primordial de prendre du temps pour être au présent, loin des sollicitations permanente des notifications. L’écriture créative permet justement de se donner la chance de vivre ces instants presque méditatifs, où il n’existe plus rien, durant quelques minutes, que vous et votre stylo (ou votre clavier d’ordinateur).

Une façon de se concentrer sur soi

Pour bénéficier au maximum des avantages de l’écriture créative - qui améliorerait le sommeil, stimulerait la créativité et permettrait de diminuer le stress - mettez-vous dans de bonnes conditions. Isolez-vous dans un pièce calme et bien éclairée, assurez-vous de ne pas être dérangé.e durant votre séance (qui peut durer entre vingt minutes et une heure), coupez votre téléphone portable.

Et, si vous utilisez un ordinateur, désactivez impérativement votre connexion Wifi pour ne pas être déconcentré.e par l’arrivée intempestive d’un e-mail. Au sortir d’une séance, quelle que soit votre satisfaction quant à votre production artistique, vous ressentirez sans nul doute les bienfaits de cette pause apaisante, qui permet d’affûter en douceur votre concentration.

Un cadeau original à offrir à vos proches

Vous avez pratiqué assidûment l’écriture créative durant quelques semaines et vous êtes satisfait de vos progrès? Pourquoi ne pas faire profiter vos proches de votre prose? Il s’agira sans nul doute du cadeau le plus personnalisé - et le moins consumériste (!) - que vous puissiez leur faire en cette fin d’année.

Il vous suffit, en l’occurrence, de retranscrire votre œuvre à l’ordinateur - si vous êtes un adepte de l’écriture scripturale - et de vous munir d’une cartouche d’encre sélectionnée sur le site de Bureau-Vallée, par exemple, ou dans leurs magasins. Imprimé sur du joli papier et savamment mis en page, votre texte créera autant d’occasions d’évoquer des souvenirs en commun, d’émouvoir ou d’amuser votre lecteur et de révéler au grand jour votre talent caché.

Et même, qui sait, de susciter d’autres vocations et de proposer d’orchestrer une séance d’écriture collective pour bien commencer l’année!

Crédit photo: Pixabay