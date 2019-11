Faut-il revoir les modalités d'intervention de la France au Sahel?

Temps de lecture: 2 min

Après l'accident qui a coûté la vie à treize militaires français au Mali, Emmanuel Macron demande à ses alliés européens une plus grande implication au Sahel. Le 21 octobre déjà, dans une interview accordée à The Economist et en pleine période de commémoration des 30 ans de la chute du mur de Berlin, le président français avait estimé que l'OTAN se trouvait en état de «mort cérébrale». Aujourd'hui, il envisage de revoir les modalités d'intervention de la France au Sahel et précise que «toutes les options sont ouvertes».

Est-ce une bonne façon d'aborder les choses? Comment conduire les partenaires européens à en faire davantage?

Benjamin Morel, politologue, Alexandre Malafaye, président du think tank Synopia, et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.