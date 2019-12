Six mangas à glisser dans sa hotte

Temps de lecture: 5 min

En France, avec plus de 16 millions d'unités vendues, le manga représente plus d'un tiers des ventes de bandes dessinées. Le lectorat des années 1980 a bien grandi, et les nouvelles générations se sont accommodées au sens de lecture japonais ainsi qu'aux codes visuels spécifiques au manga. Il serait donc regrettable de ne pas profiter de la richesse des collections nouvellement publiées en France, ce qui permettrait de sortir des cadeaux trop téléphonés du type «je t'ai acheté le dernier Goncourt» (même si le roman de Jean-Paul Dubois est un très bon cru). Pour ne pas vous y perdre parmi les dizaines de titres qui viennent grossir les rayons des libraires chaque semaine, nous vous proposons notre sélection des nouveautés mangas à offrir ce Noël, pour tous les âges.

«Nos Compagnons», comme chiens et chats

Auteur du Gourmet solitaire et de Quartier lointain, Jirô Taniguchi a imaginé et dessiné une compilation d'histoires courtes sur le thème des animaux de compagnie, chats et chiens. De la naissance à la mort, ils nous accompagnent, nous responsabilisent, nous font grandir. À travers ces récits emplis d'amour, le mangaka rappelle combien les animaux ont une place particulière dans nos vies et comme il convient de les respecter et les aimer pour ça. La douceur et la maturité du trait de Taniguchi feront le bonheur des lecteurs et lectrices de tous âges. Et comme les précédentes oeuvres du maître, la lecture est en sens français (ce qui ne déplaira pas aux moins jeunes ou aux néophytes).

Nos Compagnons de Jirô Taniguchi Fiche Volume unique sorti le 23 octobre 2019 Éditions Casterman

«Avec toi», une affaire de famille

Avec toi, c'est quinze ans de la vie d'une famille installée en périphérie de Tokyo dans une maison pour laquelle le patriarche «a pris un crédit sur trente-cinq ans». Entre le père, la mère, la grande soeur et le petit frère, un chat errant finit par vite trouver sa place. Les traits de caractère et le parcours des membres de la famille sont teintés d'hyperréalisme. En quelque pages, le récit devient poignant, fait passer le lectorat du rire aux larmes avant d'arracher encore un sourire.

Ça a le goût d'une grosse tranche de vie condensée en quelques moments clés, c'est doux et amer, puissant tout en cultivant une délicieuse légèreté, en partie grâce au sale caractère du chat, qui rappelle celui de Manu Larcenet dans Le Retour à la terre. Et l'apaisement que l'on souhaite aux personnages quand on les quitte nous étreint un peu.

Avec toi de Keiko Nishi Fiche Volume unique sorti le 14 novembre 2019 Éditions Akata



«Un pont entre les étoiles», une Japonaise à Shanghai

En quatre tomes, la mangaka connue sous le nom de Kyukkyupon retrace l'histoire de sa grand-mère, enfant japonaise ayant émigré à Shanghai à partir du milieu des années 1940. Un pont entre les étoiles est le témoignage puissant de son amitié avec un petit orphelin chinois, quand les peuples des deux pays se déchirent. C'est également l'histoire d'une transmission d'une passion, celle du dessin, d'une génération à l'autre. L'énergie poétique du personnage principal ne vient jamais totalement effacer les horreurs de la guerre ou les ravages du racisme ce qui, en ce sens, rappelle les récits dramatiques vus à hauteur d'enfants que sont Gen d'Hiroshima ou Le Tombeau des lucioles. Au final, ces livres constituent un témoignage précieux autant qu'une oeuvre haletante et puissante, magnifique histoire d'amitié par-delà les frontières et les conflits d'adultes.

Un pont entre les étoiles de Kyukkyupon Fiche Volume 3/4 sorti le 26 septembre 2019 Volume 4/4 à paraître le 5 décembre 2019 Éditions Akata

«Un chant de Noël», retour chez Dickens

À chacun·e sa tradition de Noël. Chez moi, chaque fin décembre coïncide avec la redécouverte du conte moral de Charles Dickens, A Christmas Carol. Ce texte classique a été adapté ou cité de nombreuses fois à la télévision et au cinéma (Noël chez les muppets, glorifié par des chansons signées Paul Williams mérite particulièrement d'être découvert).

Cette année, grâce à l'éditeur Nobi Nobi!, jeunes et moins jeunes vont pouvoir suivre la transformation radicale du froid et triste Ebenezer Scrooge en bonne et belle personne grâce aux trois esprits de Noël: celui des Noël passés, celui du Noël présent et celui des Noël futurs. Le récit est fidèle, le dessin accrocheur, et l'ensemble prouve une nouvelle fois que le texte du dramaturge anglais est immortel. À mettre entre toutes les mains et particulièrement celles des plus jeunes.

Un chant de Noël de Tatsuyoshi Kobayashi Fiche Volume unique sorti le 20 novembre 2019 Éditions nobi nobi!

«Aphorismes sur la sagesse dans la vie», Schopenhauer autrement

Avec la collection KuroSavoir, l'éditeur Kurokama invoque sa responsabilité en tant qu'éditeur de transmettre et d'instruire ses lecteurs et lectrices à travers le manga. Considérant que le manga fait maintenant partie du quotidien des jeunes Français·es, Kurokawa a imaginé une collection permettant d'aborder de grandes notions de philosophie à travers le manga. Aphorismes sur la sagesse de la vie revient donc sur l'existence d'Arthur Schopenhauer, sa relation avec la sculptrice Elisabet Ney ou encore son conflit avec Hegel.

Aussi passionné que passionnant, ce volume présente un avantage supplémentaire: il donne envie envie de pousser la lecture plus loin que le récit dessiné, en allant voir les oeuvres d'Elisabet Ney (dont le fameux buste du philosophe) mais également de lire l'essai Aphorismes sur la sagesse dans la vie. Un premier pas idéal pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur les idées de Schopenhauer et sur la philosophie en général.

Aphorismes sur la sagesse dans la vie de Variety Artworks & Team Banmikas, d'après Arthur Schopenhauer Fiche Volume unique sorti le 14 novembre 2019 Éditions Kurokawa

«Amour, luxe et capitalisme», sociologie fantaisie

Dans la collection KuroSavoir, qui compte actuellement six volumes, Amour, luxe et capitalisme, inspiré du travail de l'économiste et sociologue allemand Werner Sombart, consiste en une histoire imagée du capitalisme. La force de cette forme de récit et d'explication de texte réside dans la liberté que se sont donné les dessinateurs: c'est ainsi qu'une Marie-Antoinette plantureuse côtoie un sociologue encravaté qui prend des poses dramatiques pour appuyer son propos. C'est drôle, c'est léger, ça éveille la réflexion et donne envie de pousser un peu plus le sujet à travers d'autres lectures. Sans hésitation non plus, c'est un volume qui plaira à tous les publics, de l'ado à l'adulte souhaitant se remettre en selle sur les questions de sociologie et d'histoire.