Deux lanceurs d'alerte arrêtés après avoir révélé plus de 500 actes pédophiles en Afghanistan

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Membres d'une organisation de défense des droits humains, Mohammed Musa et Ehsanullah Hamidi ont été arrêtés par les services de renseignement afghans le 21 novembre, alors qu'ils étaient en route pour rencontrer l'ambassadeur de l'Union européenne à Kaboul.

Les deux hommes venaient de révéler l'existence d'un réseau de pédophiles ayant commis des agressions sexuelles et des viols sur au moins 546 écoliers dans la province de Logar, à l'est du pays.

L'organisation Logar Youth avait découvert sur les réseaux sociaux plus de cent vidéos à caractère pédophile, mettant en scène de jeunes garçons. Ces actes auraient été perpétrés par des enseignants, des directeurs d'école et des membres des autorités locales dans six établissements scolaires. À l'échelle nationale, ils pourraient concerner des milliers d'enfants.

Si ces révélations ont obligé le ministère de l'Éducation à lancer en urgence une enquête, une partie de la population et des responsables locaux ont montré une profonde réticence à s'occuper du dossier. Le gouverneur de Logar a par exemple nié l'existence des faits.

Plusieurs organisations internationales ont critiqué l'arrestation de Mohammed Musa et Ehsanullah Hamidi, dont Amnesty International: «Plutôt que de les punir pour avoir dénoncé ces crimes horribles, les autorités devraient les féliciter pour leur travail et tenir les auteurs présumés pour responsables via des procès équitables, sans recourir à la peine de mort.»

Enfants assassinés

Avant son arrestation, le leader du groupe de défense des droits humains Mohammad Musa a pu échanger avec le New York Times et témoigner du drame qui se déroule dans cette province, à quelques kilomètres au sud de Kaboul.

Il avait alors indiqué que près de vingt-cinq familles avaient fui leur foyer à cause de la honte ressentie après les viols subis par leurs fils.

D'autres garçons ont été rejetés par leurs proches ou soumis au chantage de leurs agresseurs, qui les obligent à «vendre de la drogue ou à se livrer à des activités illégales» contre l'assurance que la vidéo de leur viol ne sera pas publiée.

Certains enfants ont été assassinés, tués par leur famille ou par les talibans, selon lesquels ces violences sexuelles sont anti-islamiques. D'après le Guardian, cinq familles auraient tué leur enfant victime de viol après que leurs visages ont été vus sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Esclavage sexuel

Les agressions sexuelles masculines restent très répandues en Afghanistan, où une tradition séculaire d'esclavage sexuel perdure.

Le bacha bazi, qui signifie littéralement «jouer avec les garçons» en persan afghan, est une pratique encore répandue chez les hommes influents: ils obligent de jeunes garçons à s'habiller en fille, à danser puis à avoir un rapport sexuel avec eux.

Bien que la loi afghane criminalise depuis 2017 cette pratique, punie de trois à cinq ans d'emprisonnement selon que la danse est faite «en public», un rapport des Nations unies publié en 2018 mentionne que «l'impunité des auteurs reste un grave problème» pour le pays.