Grève du 5 décembre: tous contre Macron?

Temps de lecture: 2 min

La grève annoncée du 5 décembre contre la réforme des retraites prend de l'ampleur. Ceux qui n'en était pas, comme la CFDT-Cheminots, viennent de rejoindre le mouvement. Le gouvernement tente d'éteindre les incendies les uns après les autres, car d'autres secteurs –hôpital, police, pompiers– font entendre leur colère.

Pourquoi tout le monde se voit perdant dans cette réforme? Le gouvernement craint-il une coagulation des colères? La fameuse convergence des luttes va-t-elle advenir?

Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de la revue Regards, Matthieu Aron, grand reporter et conseiller éditorial à l'Obs, et Stéphane Vernay, directeur de la rédaction parisienne de Ouest-France, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.