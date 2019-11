Un tuto pour apprendre à sauver les moutons allongés sur le dos est viral

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur VRT.BE

À première vue, un mouton allongé sur le dos dans un champ est une image amusante. Mais, dans cette position, l'animal est en danger de mort et seuls des gestes précis peuvent le sauver. Un vétérinaire flamand nommé Niels Calle a donc créé une vidéo pour expliquer comment bouger les moutons bloqués sur le dos et l'a postée sur la page Facebook de son cabinet.

En quelques jours, elle a été vue plus d'un million de fois et le site de VRT, le service public audiovisuel et radiophonique flamand y a consacré un article en anglais qui détaille les conseils donnés par le vétérinaire.

«Lorsqu'un mouton est allongé sur le dos pendant trop longtemps, il risque de s'asphyxier car les gaz dans ses intestins ne peuvent pas être évacués et font pression sur les poumons.»

Alors que la solution a priori la plus simple est de faire rouler le mouton pour qu'il se retrouve sur un de ses côtés, Niels Calle explique qu'il faut en fait éviter cette technique car «ses intestins pourraient se bloquer et l'animal risquerait de mourir».

Désaccord sur la technique

La réaction à adopter est un peu plus compliquée. Comme le montre le tutoriel, il faut se placer derrière la tête du mouton, lui prendre les pattes de devant et le tenir assis jusqu'à ce qu'il pivote et retrouve sa position normale. La manœuvre est complexe et il semblerait qu'il y ait désaccord sur la technique à utiliser.

Un site d'information du Pays de Galles montre que des caprinés bloqués sur le dos peuvent être sauvés s'ils sont simplement roulés sur le côté. Le site précise que ce sont surtout les brebis enceintes et les moutons en surpoids qui sont touchés par le problème. En 2015 en Angleterre, un certain Darren Green avait également eu son heure de gloire après avoir posté une vidéo intitulée «gros mouton sauvé» sur laquelle il poussait l'animal sur le côté. Il avait été qualifié de héros dans les commentaires et sa vidéo avait même été repostée sur le site de Russia Today (RT).