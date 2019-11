Pour 229 dollars, la pasteure de Trump promet la victoire à ses fidèles

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump, vient d'être nommée à la Maison Blanche à un poste de liaison entre gouvernement et associations religieuses. Parallèlement, elle continue son travail de prédicatrice: à travers ses livres, CDs et émissions télévisées (elle a même une application mobile), Paula White prêche l'évangile de la prospérité.

Selon cette doctrine, considérée comme une hérésie par de nombreux chrétiens, la foi est un moyen de s'enrichir. La pasteure envoie régulièrement des newsletters à ses fidèles et pour le mois de novembre, elle a décrété que le thème serait «la défaite contre vos ennemis!» Or pour recevoir des «instructions prophétiques» permettant d'atteindre cette victoire, Paula White demande 229 dollars, un chiffre qui correspond au chapitre 22:9 du livre des Chroniques de la Bible, un passage qui parle d'ennemis.

«Je crois que Dieu a été très clair quand j'ai reçu le message selon lequel donner une graine de 229 dollars peut briser toutes les chaînes», écrit White dans la newsletter. «C'est une graine spécifique, les nombres sont importants pour Dieu.»

Pour ceux et celles qui n'ont pas les moyens, la pasteure propose une alternative: donner 31 dollars, soit le total obtenu quand on additionne 22 et 9.

En échange de ces contributions, Paula White envoie des enseignements spécifiques ainsi que de l'huile d'onction qu'elle a personnellement bénie.

«Il faut que vous appliquiez l'huile d'onction sur votre tête, vos proches, votre maison, votre voiture, même votre carnet de chèques, précise-t-elle. Partout où vous êtes attaqués!!»

Amie de Donald Trump depuis 2002, elle a plusieurs points en commun avec lui. Elle possède une villa extravagante en Floride, elle a été mariée trois fois et une de ses églises avait 29 millions de dollars de dettes avant de déclarer banqueroute.

Fidèle au président, elle a déclaré à son sujet: «Il a le contrôle de la situation. Il n'est pas du tout impulsif - il a une longueur d'avance sur tout le monde, c'est un penseur stratégique.»