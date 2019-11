J'accuse Roman Polanski (et les réactions face à l'affaire)

Temps de lecture: 5 min

A priori, la plupart des gens seront d'accord pour dire que la pédocriminalité est une horreur, qu'ils sont résolument choqués par le viol et qu'ils condamnent avec la plus grande fermeté les violences sexuelles.



En même temps, le film de Roman Polanski, J'accuse, fait le troisième meilleur démarrage de l'année pour un film français.



On va arrêter de tourner autour du pot, de couper les cheveux en quatre, de se triturer les neurones. Ce succès signifie une chose toute simple: la plupart des gens s'en contrefoutent des violences sexuelles. Pour beaucoup de gens, la pédocriminalité, ou l'hébécriminalité, ce n'est pas grave. On peut violer une fille de 13 ans. Elle l'aura bien cherché d'une manière ou d'une autre.

À LIRE AUSSI Rose McGowan, après le traumatisme, la renaissance

Aveuglement

Bien sûr, ils ne le formulent pas comme ça. Ils sont sans doute nombreux à affirmer qu'on ne sait pas ce qu'il s'est vraiment passé. Qu'ils ne sont pas juges. Ils laissent la place au doute, et le doute bénéficie à l'accusé. Sauf que Polanski n'a jamais nié les rapports sexuels avec Samantha Geimer. Rappelons que, en l'occurrence, on parle non seulement d'un rapport vaginal mais également anal. On parle de sodomiser une fille de 13 ans. Je vois mal comment on peut soutenir qu'elle en avait vraiment envie. Quand les faits avérés sont: une pénétration anale sur une fille de 13 ans à qui l'on a filé des barbituriques et de l'alcool, j'ai un peu de mal à situer le doute.



Ah oui, mais les gens, ils ne savent pas ça, ils ne sont pas au courant de ces détails. Bah non. Pour une raison toute simple: ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas les connaître, ces détails. La vérité, c'est qu'ils veulent pouvoir aller voir un bon film tranquillou. Alors franchement, les violences sexuelles versus un bon film… Bah, c'est le bon film qui l'emporte. Et ça, ça veut dire qu'ils s'en foutent des viols perpétrés à l'encontre des jeunes filles.

Avant-première de J'accuse en présence de l'équipe du film et d'un parterre de célébrités, le 4 novembre 2019. Le réalisateur (à gauche), avec Jean Dujardin (au centre), entouré du producteur Alain Goldman, de l'acteur Gregory Gadebois, de l'actrice Emmanuelle Seigner (à droite). | Thomas Samson / AFP

On peut leur expliquer que Polanski n'a pas nié les faits, on peut leur sortir une vieille interview vidéo dans laquelle il évoque son attirance pour les jeunes filles de 14 ans de manière totalement décomplexée. On peut leur donner la liste de celles qui se disent victimes, douze au total quand même.



Ils s'en foutent.

À LIRE AUSSI Les figures de galants ou de libertins que nos intellos adulent sont des violeurs

L'œuvre au-dessus du viol

Dans le fond, je suis convaincue qu'ils s'en foutent même de la présomption d'innocence. Elle ne leur sert que de parapluie. Ils ont envie de voir ce très bon film qui a des très bonnes critiques. Pourquoi donc ils se priveraient de deux heures et douze minutes de plaisir cinématographique? Tout le reste, ça ne les concerne pas.



Il faut se regarder en face deux secondes et admettre la vérité: on s'en fout des viols. Enfin… ça devient très grave –à condition qu'il s'agisse d'un réalisateur moyen. En matière de pédocriminalité, on n'a pas le droit à la médiocrité. Faut pas déconner, ça se mérite le droit de violer. Mais un grand réalisateur, bah il a le droit. C'est tout. Le plaisir qu'on va tirer à regarder un film se situe bien au-dessus de nos soi-disant valeurs absolues selon lesquelles le viol, notamment sur mineure, c'est très mal.



Protestation devant le cinéma Le Champo le novembre 2019 en réaction à la diffusion de son dernier film, J'accuse. Des Interviews pour promouvor le long-métrage ont été annulées ou reportées après de nouvelles accusations de viol à l'encontre du réalisateur le 8 novembre. |

Christophe Archambault / AFP

Ces gens me rappellent la réaction de certains catholiques face aux viols dans l'Église. Pour eux, la religion et l'Église sont des valeurs absolues, et ça leur est extrêmement difficile d'affronter les révélations des victimes. Le prêtre accusé est toujours décrit comme tellement gentil, serviable, etc. Qu'est-ce qu'on peut se moquer de ces gens, les tourner en ridicule parce qu'ils sont obtus, aveugles, de mauvaise foi, qu'ils refusent de voir l'évidence, leur prêtre est pourri, leur Église est pourrie, c'est tout. Mais quand votre religion, c'est l'art, quand vos prêtres sont les artistes (et je n'écris rien de très neuf, le critique Paul Bénichou l'a analysé dans Le sacre de l'écrivain, et cela s'applique parfaitement aux cinéastes), eh bien là, brusquement, on a droit à des discussions quasi théologiques sur la suprématie de l'art, sur l'homme et l'artiste qu'il faudrait distinguer –soit, grosso modo, l'ancienne dichotomie entre l'âme et la chair. La chair est faible, mais l'âme est belle.

À LIRE AUSSI Pourquoi cherche-t-on des excuses aux violeurs?

Indifférence

Ce que dit de nous l'affaire Polanski, c'est qu'on s'en branle des violences sexuelles. Malgré tous nos beaux discours, la main sur le cœur, l'air dégoûté par ces monstres, en réalité, ça ne nous dérange pas tant que ça. Ça ne nous empêche ni de dormir, ni d'aller au cinoche. Tant qu'il ne s'agit pas de nos propres filles, évidemment.



Les violences sexuelles sont partout dans notre société, à un degré sans doute largement sous-estimé, et quand on voit l'état actuel de l'affaire Polanski, on ne peut plus s'en étonner. Les violences sexuelles sont partout, parce qu'on les tolère, parce qu'on est complètement prêts à négocier avec elles, à négocier même une place de cinéma.

On n'a qu'à dire que de toute façon il a lui-même tellement souffert que ça lui donne le droit de s'offrir des plaisirs.

Comme le faisait remarquer je ne sais plus qui sur Twitter, il faut peut-être différencier l'homme de l'artiste, mais ils ont tous les deux le même compte en banque. Eh bah, c'est pas grave.



Dans notre société, on peut gagner le droit de violer. Il y aura toujours une pléthore de personnes pour vous trouver des excuses, pour minimiser, pour chipoter. On n'a qu'à dire qu'elles mentent toutes, qu'à 13 ans on peut parfaitement avoir très envie de se faire sodomiser par un homme de 43 ans, que de toute façon il a lui-même tellement souffert que ça lui donne bien le droit de s'autoriser quelques plaisirs, que c'était une autre époque (une époque où, malgré tout, le soir même, Samantha Geimer écrit dans son journal «il m'a violée, merde!»), que ce qui compte vraiment, c'est l'art, ce sont les films, que tout ça, c'était il y a tellement longtemps, que ce sont de vieilles histoires.

Culture du viol

Ce qui n'est pas une vieille histoire, ce qui est extraordinairement d'actualité, c'est la culture du viol dans laquelle baigne notre société, cette culture que Valérie Rey-Robert a décryptée. Le présent, c'est notre infinie indulgence envers ces violences.



Pourquoi pas? Mais arrêtons d'être hypocrites. Assumons. Disons clairement les choses: dans notre culture, le viol est excusable. On ne demande pas aux hommes de ne pas violer. On leur demande de faire de belles œuvres. Pleines de sensibilité et d'intelligence. C'est notre valeur absolue à nous. On placera toujours la parole de l'accusé au-dessus de celle de la victime, tant pis pour elle, tant pis pour nous toutes et tous qui vivons dans cette société destructrice.



Chez nous, mesdames et messieurs, l'art autorise tout. Amen.

Ce texte est paru dans la newsletter hebdomadaire de Titiou Lecoq.