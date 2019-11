Assiste-t-on à une gilet jaunisation de la société?

Temps de lecture: 2 min

Des étudiants se sont mobilisés mardi pour dénoncer la précarité de la population estudiantine, après l'immolation par le feu d'un jeune homme qui ne pouvait plus subvenir à ses besoins, la semaine dernière. Jeudi, ce sont les personnels des hôpitaux qui ont manifesté pour réclamer davantage de moyens et d’effectifs. Ce samedi, les «gilets jaunes» fêteront les un an de leur mouvement. Et jeudi 5 décembre débutera une grève contre la réforme des retraites.

Comment le champ social s'est-il transformé en champ de mines pour Emmanuel Macron?

Bruno Cautrès, chercheur CNRS au Cevipof, Nicolas Tenzer, directeur de la revue Le Banquet et professeur à Sciences Po, et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.