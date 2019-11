Elizabeth Warren est-elle socialiste, comme l'assure la presse conservatrice américaine?

Temps de lecture: 7 min

Avec une entrée en campagne réussie d'Elizabeth Warren, une dynamique qui lui semble favorable depuis que Joe Biden traîne le boulet ukrainien, la question du programme devient centrale. Si Warren a repris à son compte le «Medicare for all» de Sanders, elle se veut réaliste en matière budgétaire, ne se décrit pas comme anticapitaliste, et vante les mérites du marché dont elle entend restaurer l'efficacité face à la rente, au capitalisme de connivence et à la corruption.

Il n'en fallait pas plus pour que la presse conservatrice la dépeigne comme socialiste, pour que les observateurs libéraux la soupçonnent d'étatisme et pour que les sociaux-démocrates comme Paul Krugman lui demandent de faire preuve de plus de rigueur dans ses propositions.

Et, de fait, à s'en tenir à la lettre des propositions, le programme Warren est radical puisqu'elle entend fonder une assurance maladie universelle de type européen et le financer par des transferts fiscaux massifs, qu'elle veut effacer les dettes des étudiant·es et instituer la gratuité pour les étudiant·es modestes, qu'elle souhaite ensuite bannir le fracking (fracturation hydraulique) et mettre à terre l'industrie du gaz de schiste, qu'elle propose de casser les GAFA, pointe avancée de la prééminence numérique américaine, qu'elle entend limiter le pouvoir des actionnaires et armer le bras de l'État pour protéger les salarié·es et l'environnement.

À ÉCOUTER AUSSI Elizabeth Warren, candidate démocrate idéale contre Trump?

Une assurance maladie universelle de type européen

Considérons ces propositions plus en détail. La lutte contre les inégalités excessives (le top 1% des ménages américains détient 40% des richesses) passe d'abord par la taxation des très riches: elle propose un ISF à 2% à partir de 50 millions de dollars et 3% à partir d'un milliard de dollars. En rehaussant le smic à 15 dollars l'heure, elle propose de combattre la pauvreté au travail.

Autre innovation fiscale, un alourdissement de 7% de l'ISF au-dessus de 100 millions de dollars de profits. Elizabeth Warren estime en effet qu'on est allé trop loin dans la baisse des taxes pesant sur les entreprises. Elle entend même responsabiliser les entreprises vis-à-vis des parties prenantes en imposant une représentation des salarié·es au conseil d'administration (2/5) et surtout en introduisant une licence pour opérer pour les entreprises réalisant plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Cette licence permettrait à l'État d'intervenir en matière environnementale et sociale.

Son audace en matière écologique va jusqu'à la proposition d'arrêter l'exploration et la production des gaz et pétrole de schiste, qui génère des milliards de revenus fiscaux et qui a fait des États-Unis le premier producteur mondial, réduit le rôle stratégique des pays du golfe et mis en difficulté les pays rentiers dont la Russie.

La réforme majeure, celle sur laquelle Elizabeth Warren mise tout, c'est «Medicare for all», une assurance maladie universelle de type européen qui coûterait 3.000 milliards de dollars de plus par an au budget fédéral, concernerait 170 millions d'assuré·es, bouleverserait les industries pharmaceutiques, les assurances privées, les règles de fonctionnement des chaînes de cliniques privées...

Vers le protectionnisme

Elizabeth Warren propose aussi le démantèlement des GAFA et leur transformation en entités régulées de service public (il s'agit d'une activité qui génère 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires et emploie 800.000 personnes). Elle veut aussi casser les banques intégrant activités de marché et activités de crédit, elle veut remettre en cause les privilèges du Private Equity (carried interest) voire le rendre impossible en transférant aux investisseurs la responsabilité sur les dettes des entreprises contrôlées.

Elle veut enfin protéger le travail américain en donnant à des assemblées citoyennes le droit de bloquer des accords de libre échange qui mettent en péril leurs communautés.

Ce n'est pas du socialisme certes, concède The Economist, mais c'est pour le moins une croyance éperdue dans les vertus de l'État et de la réglementation, et c'est sans le vouloir s'engager dans une voie qui mène au protectionnisme.

S'il n'est pas illégitime de vouloir corriger les inégalités grandissantes, ajoute The Economist, Warren n'a apparemment pas songé aux effets des nouvelles taxes sur l'investissement, l'innovation et la croissance.

Si on écarte les critiques des contempteurs des thèses d'Elizabeth Warren qui y voient au pire un manifeste socialiste et au mieux un programme étatiste et protectionniste, ce programme soulève malgré tout plusieurs questions.

À LIRE AUSSI Elizabeth Warren est déjà la quatrième femme élue à annoncer sa candidature pour battre Trump

Trois questions (et demie)

La première concerne le degré de radicalité du programme. Que l'on songe à taxer les revenus du Private Equity (le carried interest) comme un revenu semble relever de la correction d'une anomalie, de la fin d'un privilège obtenu et maintenu sur la durée par une industrie à forte capacité de lobbying.

Que l'on songe à taxer les fortunes faiblement à partir de 50 millions de dollars ne devrait pas conduire à convoquer les exemples des échecs européens. Faut-il rappeler ici que le seuil de déclenchement de l'ISF français était de 1,3 million d'euros? Comme l'indiquent Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, les conditions de taxation aux États-Unis feraient d'un éventuel ISF américain un impôt plus modeste, plus facile à collecter, beaucoup moins lourd à gérer que l'ISF français et plus équitable compte tenu des niveaux d'imposition des super riches américains. En France, l'ISF touchait 2% de la population; aux États-Unis, avec la proposition Warren, la proportion serait de 0,1%.

Que l'on songe aux voies et moyens de la sortie de l'économie carbone en donnant un coup d'arrêt à l'exploration sur les territoires publics et à l'exploitation des gaz et des pétroles de schiste peut constituer un début de réponse à la priorité écologique d'Elizabeth Warren.

Enfin, réguler les GAFA en séparant les biens publics tels que l'information et les biens privés et en rendant plus difficiles les concentrations qui freinent la concurrence et brident l'innovation, comme on l'a toujours fait aux États-Unis après chaque vague technologique, ainsi que le rappelle l'économiste Thomas Philippon, est légitime et relève de la grammaire capitaliste.

L'électorat démocrate, même résolu à éliminer Trump, peut reculer devant l'ampleur des réformes du Warren Care.

La deuxième question concerne le processus d'élaboration du programme par itérations successives qui laisse penser que d'autres évolutions sont envisageables durant la campagne, notamment sur «Medicare for all».

En l'état, le projet Warren peut sembler abrupt. Sortir 170 millions d'Américain·es des assurances privées, les faire basculer dans un régime public et nationaliser au passage une industrie puissante dont le poids boursier est de 530 milliards de dollars et qui compte près de 550.000 salarié·es n'est pas chose aisée. C'est la raison pour laquelle le débat se déplace des principes aux modalités et qu'il est envisagé d'accorder plutôt un droit d'option à chaque Américain·e, permettant le choix individuel et la progressivité. Quant au coût additionnel, estimé à 3.000 milliards de dollars par an, chacun convient que la règle des 3/3 mérite plus d'élaboration (1/3 entreprises, 1/3 économies, 1/3 financement par nouveaux impôts prélevés sur les plus riches). Le vrai problème avec Medicare est que la réforme peut effrayer et sembler contredire l'objectif de modération fiscale pour les classes moyennes.

La troisième concerne les chances de voir un tel programme appliqué, même en cas d'élection d'Elizabeth Warren à la présidence des États-Unis. Le pouvoir législatif du Congrès, les inévitables contentieux légaux, l'action des lobbies, les divisions internes aux Démocrates... pour ne rien dire des questions de financement dès lors que les vues optimistes de la candidate ne se matéralisent pas (économies réalisées sur le Warren Care, stabilisation des dépenses, élimination des gaspillages et diminution par un facteur 3 des frais de gestion, baisse drastique du prix des médicaments...), tout devrait contribuer à retarder voire à écarter des réformes trop audacieuses même si la présidente Warren souhaitait brûler les étapes.

Reste la question politique. Que veulent les Américain·es et notamment les Démocrates? Éliminer Trump et reprendre le cours de leurs alternances, Démocrates et Républicain·es se battant pour capter l'électorat médian? Ou bien les Américain·es sont si profondément divisé·es que la radicalité de Trump ne puisse être combattue que par un contre-discours tout aussi radical? C'est la thèse des twin peaks: face au radicalisme identitaire de Trump, seul un radicalisme social peut mobiliser l'électorat. À l'inverse, on peut aussi penser que l'électorat démocrate, même résolu à éliminer Trump, peut reculer devant l'ampleur des réformes du Warren Care.

De véritables débats à venir

Un «Big structural change», c'est l'ambition d'Elizabeth Warren. Elle a choisi son camp et ne croit plus comme nombre de ses adversaires, de Biden à Buttigieg aux politiques clintoniennes indifférentes aux effets de la mondialisation et de la désindustrialisation, complaisantes à l'égard de la finance et amicales à l'égard du monde de la tech.

Est-ce que Warren n'est pas prisonnière de sa radicalité? Est-ce qu'elle peut reculer sans dégâts? Peut-elle convaincre en se présentant comme la championne des «fair markets with rules»? Elle n'est certes pas une anticapitaliste; elle veut traiter les market failures. Mais n'est-elle pas malgré tout trop radicale dans ses projets de réforme?

Avec la décision de Michael Bloomberg d'entrer dans la course, on aura en tous cas un test grandeur nature des attentes de l'électorat démocrate. Là où les difficultés de Biden condamnaient les Démocrates à choisir entre plusieurs versions de la radicalité, l'arrivée de Bloomberg rouvre le jeu puisque l'offre modérée des Démocrates clintonien·nes sera présente et de surcroît incarnée par un homme qui peut tenir tête à Trump: c'est un entrepreneur à succès, qui a réussi aussi dans les affaires publiques comme maire de New York.

La primaire démocrate, quel qu'en sera le résultat, offre ainsi la seule opportunité d'avoir de véritables débats politiques aux États-Unis. Comme si le Parti républicain n'existait plus.